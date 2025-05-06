斥資30億美元！OpenAI收購AI程式設計新創公司Windsurf

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-05-06 15:40

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根據《彭博社》報導，人工智慧（AI）巨頭 OpenAI 已同意以約 30 億美元高價，收購 AI 程式設計工具 Windsurf 及其所屬公司。若此筆交易完成，將成為 OpenAI 歷來最大規模的併購案，顯示其進一步強化 AI 開發工具生態系的野心。

然而，目前 OpenAI 拒絕就此併購案發表評論，而 Windsurf 也尚未對《路透社》的置評請求作出回應。雙方均未透露交易的具體條件或完成時程，令外界對這筆潛在併購仍抱持觀望態度。

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AI 程式設計市場與投資熱度正快速成長。據悉，Windsurf 近期就與 General Catalyst 與 Kleiner Perkins 等知名投資機構洽談融資，估值已達 30 億美元。該公司在 2023 年 8 月完成 1.5 億美元募資時，估值僅為 12.5 億美元，一年內暴漲超過一倍。

收購 Windsurf 將進一步補強 ChatGPT 在程式碼輔助生成方面的實力。儘管 OpenAI 已持續優化模型的程式設計能力，但隨著 AI 程式設計工具市場競爭加劇，此併購案有望提升其產品差異化優勢。

值得注意的是，近年來，OpenAI 持續進行戰略併購，2023 年其就以數億美元收購了資料庫與搜尋分析新創公司 Rockset，為其企業級 AI 產品提供後端基礎架構。收購 Windsurf 將是其進一步強化開發工具鏈的重要一環。

Windsurf 創立背景與技術轉型

Windsurf 由多位麻省理工學院畢業的工程師於 2021 年創立，初期專注於 GPU 虛擬化與編譯器軟體，並於 2023 年轉型聚焦 AI 程式設計市場。該公司估值短短一年內從 12.5 億美元成長至 30 億美元，成為市場矚目的黑馬。

Windsurf 於 2023 年底推出同名 AI 程式設計工具，短短四個月內即吸引超過百萬名使用者。其功能涵蓋自動補全程式碼、除錯、甚至根據需求開發應用程式，特別受到初學者與企業開發者歡迎。

目前 Windsurf 團隊人數超過 160 人，其中一半為工程師，年經常性收入（ARR）突破 1 億美元。其用戶包括摩根大通、戴爾等多家《財富》500 強企業，產品介面直覺且能學習使用者習慣，有效提升開發效率。

與其他 AI 程式設計工具如 Cursor 相比，Windsurf 具備處理規模高達數億行代碼的能力。WindSurf 自研了多款 AI 程式設計模型，能在數千個 GPU 上並行處理龐大程式碼庫，並對程式碼庫進行排序，實現高效、準確的程式碼庫修改。