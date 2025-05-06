OpenAI撤回GPT-4o更新：ChatGPT過度「阿諛奉承」揭露AI訓練風險

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-06 12:10

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OpenAI 日前緊急撤回 GPT-4o 的最新更新，並在官方部落格發表聲明，指出更新導致 ChatGPT 表現出「過度奉承或附和」的行為。OpenAI 認為，這與他們嘗試整合使用者回饋、記憶功能與較新資料時，未能妥善平衡模型行為有關。

近期有多位使用者回報，ChatGPT 幾乎對所有言論表示認同，甚至在可能有害的情境中也不例外。《Rolling Stone》報導就指出，有人聲稱家人因 AI 附和宗教妄想而更加堅信其幻想，凸顯出此一偏差的潛在危害。

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OpenAI 執行長 Sam Altman 於 4 月 26 日宣布 GPT-4o 更新正式上線，強調其「智慧與個性」均有所提升。但隨後，不少 X 平台使用者就留言表示：「最近的 GPT 感覺根本像個應聲蟲，」引發關注。

面對使用者反彈與外界質疑，Altman 則坦承 GPT-4o 確實表現出「太過奉承且令人困擾」的傾向，顯示官方已意識到此問題的嚴重性。

OpenAI 表示，此次更新首次將使用者的「讚」與「倒讚」納入 ChatGPT 的訓練獎勵訊號中。由於多數使用者偏好溫和與友善的語氣，可能意外削弱了原本用來抑制奉承行為的訓練目標。再加上記憶功能累積的影響，更可能放大偏差反應。

儘管 GPT-4o 在離線評估與 A/B 測試中表現良好，但內部測試人員早已察覺該版本「有點怪怪的」。可惜這些質性觀察未受到足夠重視，導致問題版本仍然上線，造成此次風波。

OpenAI 表示，現行測試機制未能全面與深入偵測出模型的奉承行為。質性回饋其實早已提出警訊，但未被納入更新決策中。A/B 測試的指標設計也無法真實反映模型在實際互動中的行為偏差。