蘋果搶攻AI硬體戰場：智慧眼鏡與伺服器晶片開發曝光

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-09 03:20

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根據《彭博》周四 (8 日) 援引知情人士消報導，蘋果 (AAPL-US) 正在擴大自研晶片布局，開發重點橫跨智慧眼鏡、人工智慧 (AI) 伺服器、新一代 Mac 與穿戴裝置，進一步強化其在 AI 時代的硬體基礎，並試圖在多項領域超越競爭對手 Meta Platforms(META-US)與其他科技巨擘。

智慧眼鏡專用晶片兩年內登場？

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知情人士指出，蘋果的矽設計團隊目前正開發一款智慧眼鏡專用晶片，其基礎來自 Apple Watch 的低功耗架構，並針對多鏡頭控制與續航需求進行高度客製化。這項晶片預計 2026 或 2027 年量產，若一切順利，蘋果智慧眼鏡最快有望兩年內問世，並與 Meta 的雷朋 (Ray-Ban) 智慧眼鏡正面交鋒。

這款產品內部代號為「N401」，是先前「N50」計畫的延續。雖然蘋果原先將重心放在擴增實境 (AR)，但由於 AR 技術尚未成熟，公司目前也在探索非 AR 款式，具備拍照、語音助理與環境掃描功能，並以 AI 技術提供即時輔助，與 Meta 的非 AR 眼鏡類似。

除了眼鏡，蘋果也在開發多款搭載攝影鏡頭的穿戴裝置，例如具備 AI 能力的 AirPods 與 Apple Watch。這些裝置將分別搭載代號為「Glennie」與「Nevis」的專用晶片，預計 2027 年問世。

首款 AI 伺服器晶片曝光 Mac 與 iPad 將升級至 M6 與 M7

在 AI 基礎設施方面，蘋果正打造其首款 AI 伺服器專用晶片，以支援旗下「Apple Intelligence」平台。該計畫代號為「Baltra」，目標在 2027 年完成。這些晶片將遠端處理使用者請求，取代目前仰賴高階 Mac 晶片 (如 M2 Ultra) 的做法，預計與博通 (AVGO-US) 合作設計，並具備多倍於現有 M3 Ultra 核心數的處理與圖形效能。

另一方面，蘋果也正開發新一代 Mac 晶片，包括預期命名為 M6(Komodo) 與 M7(Borneo) 的處理器，以及進階型號「Sotra」。目前 M5 晶片預計最快今年底搭載於新款 iPad Pro 與 MacBook Pro 中。

除了運算晶片，蘋果內部還在研發 C2 與 C3 數據機 (Modem) 晶片，作為明後年 iPhone 高階機種的升級版。同時，還有望整合血糖感測功能的感測器與晶片系統，未來或應用於 Apple Watch。

庫克下令搶攻智慧眼鏡市場

蘋果執行長庫克對智慧眼鏡市場高度重視，據悉希望搶在 Meta 之前推出具競爭力產品。Meta 已宣布將於今年內推出具顯示功能的高階眼鏡，並計畫 2027 年推出首款真正的 AR 眼鏡。