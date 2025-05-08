關稅戰升級！歐盟祭重稅反擊美國 汽車與飛機首當其衝
鉅亨網編譯段智恆 2025-05-08 20:17
美國總統川普祭出新一輪關稅行動後，歐盟準備對高達 950 億歐元 (約 1,080 億美元) 美國商品加徵報復性關稅。根據《彭博》報導，歐盟執委會於周四 (8 日) 啟動磋商程序，並強調若談判破裂，將毫不猶豫採取反制。
擬定報復清單 汽車與飛機首當其衝
歐盟擬議的關稅清單涵蓋美國多項重要出口商品，包括波音 (BA-US) 飛機、美製汽車、汽車零組件與波本威士忌等。值得注意的是，波本酒原先曾從舊名單中被移除，此次重新納入，顯示歐盟反制力道升級。
據了解，歐盟目前正在與成員國與產業代表進行諮詢，預計在 6 月 10 日前完成初步意見收集。關稅清單目前尚未載明具體稅率，最終方案將視談判進度與美方回應而定。
反制關稅總額逼近千億歐元
根據歐盟資料，最新提案涵蓋以下美國出口品項：
此外，歐盟也正在評估是否限制 4.4 億歐元對美出口的鋼鐵廢料與化學品，手段可能包含配額、許可制度，甚至禁止出口。
歐盟執委會同時表示，將對美方 25% 的汽車及零件關稅、暫時性 10%「對等關稅」提出世界貿易組織 (WTO) 訴訟，批評美方行為「公然違反 WTO 基本規範」。
歐盟強調偏好談判結果 但準備好所有選項
歐盟執委會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 表示，歐盟仍致力與美方透過協商解決爭端，「我們相信有許多協議能帶來雙贏，對消費者與企業都有好處。」但她也補充：「我們必須為所有可能性做好準備，本次磋商將協助我們完成必要規劃。」
歐盟預估，美國的關稅調查與實施，將導致高達 5,490 億歐元的歐盟出口面臨關稅風險。
根據歐盟統計，2024 年歐盟對美出口總額為 5,316 億歐元，自美進口 3,334 億歐元，雙邊貿易順差達 1,982 億歐元。但若納入服務貿易，美方則有順差，整體貿易差額為 480 億歐元，占整體雙邊貿易總額約 3%。
波音面臨雙重打擊 恐失歐洲與中國市場
此次歐盟關稅清單將波音列為重點對象，對美國航空產業構成潛在威脅。根據 TD Cowen 分析師 Gautam Khanna 的估計，波音仍有約 58 架飛機訂單待交付予歐盟國家，若遭加徵關稅，歐洲客戶可能選擇延遲或取消交機。
更糟的是，波音還面臨中國市場的抵制，約有 50 架訂單也陷入不確定性。該公司執行長歐特柏格 (Kelly Ortberg) 日前表示，若有需要，將尋求替代客戶。分析師 Khanna 直言：「若歐盟進一步課徵高額關稅，波音的困境恐更加惡化。」
川普關稅重塑全球貿易 歐盟謹防中方轉單
川普持續推動「貿易體系重構」，認為美國長年對全球貿易處於劣勢。他在本周宣布已與英國達成新協議，並正持續與其他國協商。美方目前已對進口車輛、鋼鋁、藥品、半導體、木材與關鍵礦物展開調查。
歐盟則警告，川普的政策可能造成貿易轉向，特別是來自中國的商品恐藉機轉銷歐洲。執委會已啟動監測機制，並加速與多國洽簽自由貿易協定。
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