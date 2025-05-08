習近平會普丁 稱中俄要堅持合作大方向 排除外部干擾

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-08 22:57

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俄羅斯總統普丁周四（8 日）同中國國家主席習近平在莫斯科克里姆林宮舉行會談，就中俄關係和重大國際和地區問題深入交換意見，一致同意堅定不移深化戰略協作，推動中俄關係穩定、健康、高水準發展。

據《央視》報導，習近平乘車抵達時，克里姆林宮司令在下車處迎接。普丁在喬治大廳為習近平舉行隆重歡迎儀式，在莊嚴迎賓曲中，習近平和普丁分別從喬治大廳兩側沿紅地毯健步走到大廳中央，握手合影。軍樂團奏中俄兩國國歌。

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兩國元首先後舉行小範圍、大範圍會談。

習近平指出，面對國際上單邊主義逆流和強權霸凌行徑，中方將同俄方一道，肩負起世界大國和聯合國安理會常任理事國的特殊責任，堅決捍衛中俄兩國及廣大開發中國家的權益，攜手推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

習近平說，中俄雙方要堅持合作大方向，排除外部干擾，讓合作「穩」的基礎更堅實、「進」的動能更充足。要發揮兩國資源稟賦和產業體系互補優勢，拓展經貿、能源、農業、航空航天、人工智慧等領域高品質互利合作。

據《央視》報導，普丁表示，俄中關係建立在相互平等、相互尊重基礎上，不針對第三方，不受一時一事影響。堅定不移推動俄中關係發展、擴大互利合作是俄方的戰略選擇。

習近平與普丁舉行會談後，共同簽署《中華人民共和國和俄羅斯聯邦在紀念中國人民抗日戰爭、蘇聯偉大衛國戰爭勝利和聯合國成立 80 周年之際關於進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》。