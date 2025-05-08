北約峰會縮水至2天！英媒：歐盟成員國聯手封殺對美關稅報復 防川普暴走重演2018年混亂

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-08 17:20

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英國《金融時報》周四 (8 日) 報導，歐盟各成員國正敦促布魯塞爾當局在 6 月北約峰會前，暫時不要對美國總統川普的關稅採取任何潛在報復措施，認為與川普針對歐洲安全問題達成協定必須是當務之急的事項。

歐盟各國外交人士和官員向《金融時報》表示，各國政府呼籲在下月於海牙舉行的北約峰會結果明確以前，暫停任何與美國相關的重大決策，包括重大國防投資。

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由於川普在北約峰會上可能採取何種行動存在很大不確定性，北約官員也被敦促盡可能縮減峰會規模，以最大程度地減少與川普發生衝突的可能性。

川普要求歐洲盟友承諾將自身 GDP 的 5% 用於國防，並採取一項計畫來「平衡」歐洲大陸的防務責任。歐洲大陸數十年來在安全和防務方面一直依賴美國。

報導指出，在 6 月 24 日至 25 日的峰會召開前，歐洲主要領導人和北約秘書長呂特 (Mark Rutte) 就如何安撫川普展開密集會談，各國也在敦促歐盟執委會在峰會前夕避免激怒白宮，其中包括避免就針對川普關稅的貿易報復進行煽動性的公開討論，推遲涉及在歐美之間直接抉擇的國防採購決策，以及避免批評美國在烏克蘭問題上的做法跟有關併吞格陵蘭島的言論。

川普已對歐洲鋼鋁和汽車徵收 25% 關稅，並對歐盟進口商品實施 10% 的稅率。他已將這一全面關稅翻倍至 20% 的決定延後至 7 月初，以跟歐盟進行貿易談判。

一位參與討論的資深歐盟官員表示：「在海牙峰會前大家都非常緊張，普遍的想法是盡量讓川普參加峰會，說他想聽的話，並在不出現任何災難的情況下讓他離開。」

一位北約高官則說：「我們必須拿出一個可信的計劃，以將責任有序地從美國轉移至歐洲。這是一個最重要、最重要的優先事項。」

美國官員已經告訴他們的北約盟友，雖然川普打算參加峰會，但若北約其他 31 個成員國未達成預先安排的協定，即增加軍費並承擔更多保衛歐洲責任，川普可能會決定取消出席峰會。

北約正起草一份關於其成員國目前能力的詳細研究報告，以便為有關歐洲對美國現有依賴程度、如何降低依賴及降低速度、美國在哪些領域可以減少存在而不危及歐洲安全的複雜討論提供資訊。

歐洲官員私下估計，鑑於平均國防開支接近 4%，並且與美國達成在歐洲軍隊擴充之際削減某些關鍵領域開支的協定，5 到 10 年的時間框架是可行的。

海牙峰會原先預計會是呂特的一次高調亮相，因為這將是他就任秘書長後的首次峰會，而且在自己的家鄉舉行，但峰會已縮短至兩天，且呂特受到來自盟國的壓力，要求將領導人之間的討論次數減至最少，以降低與川普發生衝突的風險。

許多歐洲領導人擔心 2018 年北約峰會的場景可能重演，當時在首個總統任期第一年的川普搶進峰會次日風頭，並威脅要退出北約。這引發一場混亂的討好行動，各國紛紛承諾增加國防開支，時任荷蘭首相的呂特也在其中。

一位參與峰會籌備的歐洲外交官說：「他除了錢之外不想談別的事情，其他話題可以緩一緩。」

官員們表示，這可能會導致歷屆年度峰會的重點政策領域的重要性大幅降低，包括烏克蘭加入北約申請、與亞洲夥伴國家關係以及與氣候變遷相關議題。