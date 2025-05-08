英國央行「鷹式降息」一碼 三方意見分歧凸顯政策兩難

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-08 20:00

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英國央行 (英格蘭銀行 / BoE) 周四 (8 日) 宣布降息一碼 (25 個基點) 至 4.25%，這項決策一方面符合市場對溫和寬鬆的預期，另一方面也凸顯決策委員對經濟前景的高度分歧。此次降息正值美國總統川普掀起全球關稅戰、加劇世界經濟不確定性的背景下進行。

降息意見三分天下 反映政策路徑高度不確定

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根據英國央行公布的決策結果，其貨幣政策委員會 (MPC) 以 5 比 4 的票數通過降息 0.25 個百分點。其中，兩位外部委員 Swati Dhingra 與 Alan Taylor 主張一次降息兩碼(25 個基點)，以因應全球貿易與能源政策帶來的下行風險；相對地，首席經濟學家 Huw Pill 與另一位外部委員 Catherine Mann 則偏向維持利率不變，理由是近期金融環境已有所放鬆，加上對英國結構性通膨仍有疑慮。

這場罕見的「三分投票」，被市場解讀為偏「鷹式降息」(Hawkish Cut)，顯示英國央行在應對通膨與經濟成長雙重壓力之間仍高度謹慎。

英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 強調：「我們之所以今天再次降息，是因為通膨壓力持續緩解。但過去幾周也讓我們看見全球經濟局勢有多不可預測，因此仍需秉持漸進且審慎的態度行事。」

英國央行總裁貝利。(圖：REUTERS/TPG)

川普關稅壓力難解 對英經濟成長衝擊明顯

英國央行指出，美國近來擴大全球關稅措施已對英國這類開放型經濟體構成衝擊。根據央行預估，若美國對中國與歐洲進口品維持高關稅，預料將使英國未來三年國內生產毛額 (GDP) 減少 0.3 個百分點，並讓通膨提前回落至 2% 目標水準。

儘管市場傳出美英雙方有望就部分關稅達成緩解協議，但英國央行表示，約三分之二的經濟衝擊來自「全球性貿易緊張情勢」所帶來的不確定性與成本上升，而非單純的英美雙邊關稅本身。

市場反應審慎 央行釋出靈活訊號

儘管利率下調，英鎊兌歐元在決策後一度升值，反映市場對英國央行未來降息步伐轉趨保守的解讀。利率交換市場顯示，交易員將 6 月進一步降息的機率從 50% 大幅下調至約 20%。

英國央行會議紀錄指出，若無美國關稅帶來的拖累，本次多數投票委員的降息立場恐仍「難以定奪」。不過，委員會仍維持其「漸進與審慎」的政策立場，並表示將密切關注未來的經濟變化，靈活調整利率路徑。

與此同時，美國聯準會 (Fed) 則於日前決議維持利率在 4.25% 至 4.5% 區間，主席鮑爾亦重申，在貿易政策走向未明之前，不會輕易啟動進一步降息。

通膨預測下修 經濟數據雜訊仍多

與此同時，英國央行同步下修今年通膨預期，預估今年第三季通膨高點為 3.5%，低於 2 月時預估的 3.75%。目前 3 月實際通膨為 2.6%，但由於家庭能源與水費上調，未來幾季仍將面臨部分上行壓力。

英國央行預計，通膨將於 2027 年第一季回落至 2% 目標，比原先預測提早九個月。兩年期前瞻通膨預估也從 2.3% 下修至 1.9%。

經濟成長方面，英國央行預期 2025 年英國經濟成長為 1%，略高於先前預測的 0.75%；不過對 2026 年成長預測則從 1.5% 下修至 1.25%，並指出今年第一季 0.6% 的 GDP 成長可能受到提前進口避關稅等「不尋常因素」影響，真實成長動能仍疲弱。