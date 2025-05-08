一鍵裁員！馬斯克操刀 美政府自動裁員工具上線

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-08 19:50

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根據路透周四 (8 日) 援引知情人士消息報導，在美國總統川普推動精簡聯邦政府規模的政策下，由科技富豪馬斯克領導的「政府效率部」(DOGE) 即將推出一款全新改版的自動化裁員軟體，目標加速數以萬計的政府職位裁撤作業。這項名為「勞動力重整工具」(Workforce Reshaping Tool) 的新系統，預料將取代目前人工作業為主的裁員流程，成為聯邦機構大規模精簡人力的關鍵工具。

據悉，該軟體源自美國五角大廈數十年前設計的「AutoRIF」系統 (RIF 為「精簡人力」的縮寫)，但過去因操作不便而鮮少使用。如今在 DOGE 的主導下，美國人事管理局 (OPM) 已完成這套系統的重大改版，使其更具網路化、可批次處理，並可同時由多位人員操作，效率遠勝舊版。

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大規模裁員在即 聯邦政府機構皮皮剉

報導指出，OPM 近期將啟動新系統的示範、測試與用戶導入程序，預計將迅速推廣至大型聯邦機構。其中，包括退伍軍人事務部 (VA) 預計裁撤約 8 萬名員工，而國稅局 (IRS) 也傳出有意將人事規模削減 40%。

自川普今年 1 月重返白宮以來，已有約 26 萬名聯邦員工接受自願離職、提前退休或直接被裁。儘管 DOGE 聲稱已透過人力與合約裁減省下超過 1600 億美元預算，但外界對該部門的實際運作方式與科技升級細節，仍所知甚少。

這次的 AutoRIF 系統更新，是目前唯一被揭露的成果。新版系統可快速分析人事資料，如年資、退伍軍人身分與績效表現，迅速篩出可裁撤對象，取代過去繁瑣且易錯的人工作業流程。一名了解系統開發的消息人士指出：「這套工具將讓各機構可以快速大量移除聯邦員工。」

馬斯克轉身離場 裁員計畫仍將推進

儘管馬斯克近日宣布將淡出 DOGE、重返聚焦 Tesla 與其他科技事業，但外界認為裁員軟體的推進將不會因此中斷，反而會加速聯邦政府「瘦身」進程。

然而，專家也警告自動化並非萬靈丹。密西根大學福特公共政策學院教授莫伊尼漢 (Don Moynihan) 指出，若系統內建的裁員準則本身有誤，將可能放大錯誤規模，引發更多爭議與反彈。「這不一定會讓決策更好，也不會讓結果更受歡迎。」