Fed 3月、5月聲明比一比：語調轉鷹 指出通膨與失業風險雙升

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-08 02:43

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美國聯準會 (Fed) 在最新的利率決策聲明中，維持利率不變，政策語氣卻明顯轉趨鷹派。相較於 3 月聲明，5 月版本刪去有關縮表放緩的段落，並首度指出「失業率與通膨風險雙雙上升」，顯示委員會對經濟前景的警覺加深，也釋出政策可能轉向的風險訊號。聲明語句細微調整，透露出 Fed 在暫停升息背後，對物價與勞動市場發展的高度關注。

以下是 3 月與 5 月會議聲明相比的差異，粗體為此次新增措辭、底線為此次刪除內容：

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儘管淨出口的波動影響了數據，近期指標顯示經濟活動仍以穩健步調持續擴張。失業率在近幾個月已穩定於低檔水準，勞動市場條件仍然穩固。通膨仍略高於正常水準。

委員會致力於在長期內實現最大就業與 2% 的通膨率目標。對經濟前景的不確定性進一步升高。委員會關注其雙重使命兩方面的風險，並認為失業率與通膨上升的風險已經升高。

為實現其目標，委員會決定將聯邦基金利率目標區間維持在 4.25% 至 4.50%。在考慮是否進一步調整利率的幅度與時機時，委員會將審慎評估即將公布的數據、經濟前景的演變以及風險的平衡。

委員會將持續減少其所持有的國債、機構債與機構抵押貸款支持證券 (MBS)。自 4 月起，委員會將透過下調國債每月贖回上限，從 250 億美元降至 50 億美元，來放慢縮表速度。委員會將維持機構債與機構 MBS 的每月贖回上限為 350 億美元。(以上段落為已刪除內容，原為 3 月聲明中提及的縮表調整細節，在 5 月聲明中刪除)

委員會堅定致力於支持最大就業，並讓通膨率回到 2% 的目標。

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將繼續關注即將公布資訊對經濟前景的影響。如果出現可能阻礙委員會實現其目標的風險，委員會將準備適時調整政策立場。委員會的評估將考慮廣泛的資訊，包括勞動市場狀況、通膨壓力與通膨預期，以及金融與國際發展動態。

本次政策決議的支持票來自：主席鮑爾 (Jerome H. Powell)、副主席威廉斯 (John C. Williams)、巴爾 (Michael S. Barr)、鮑曼 (Michelle W. Bowman)、柯林斯 (Susan M. Collins)、庫克 (Lisa D. Cook)、古爾斯比 (Austan D. Goolsbee)、傑佛森 (Philip N. Jefferson)、卡什卡里 (Neel Kashkari)、庫格勒 (Adriana D. Kugler)、穆薩林 (Alberto G. Musalem) 與華勒 (Christopher J. Waller)。施密德 (Jeffrey Schmid) 投票贊成維持聯邦基金利率不變，但反對放緩資產負債表縮減速度。（此段為 3 月聲明的異議說明，在 5 月聲明中刪除）

Fed 聲明原文：