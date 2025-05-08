〈美股早盤〉晶片鬆綁＋英美貿易利多激勵市場 主要指數開高

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 21:39

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美國總統川普宣布與英國達成貿易協議後，美股主要指數周四 (8 日) 開盤上揚，道瓊工業指數上漲逾 200 點。市場對美英關稅協議的樂觀情緒激勵投資信心，同時美國政府傳出可能放寬對人工智慧 (AI) 晶片的出口限制，也帶動科技股走高，整體風險偏好回升。

截稿前，道瓊工業指數漲近 200 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲逾 160 點或近 0.9%，標普 500 指數漲近 0.6%，費城半導體指數漲近 0.9%。

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受惠於美國與英國達成全面性貿易協議、美國政府鬆綁對晶片出口的限制，美國科技股盤前領漲，美股期貨全面走揚，市場風險情緒顯著改善。

兩年期美債殖利率上漲約 6 個基點，反映市場對 7 月降息預期有所降溫，降息機率由接近 100% 回落至約 80%。

歐洲市場亦受激勵，Stoxx 600 指數上漲 0.8%，其中晶片設備商艾司摩爾 (ASML)(ASML-US) 表現最為亮眼。英國富時 250 指數亦上漲逾 1%，創下兩個月新高。

政經消息方面，美國總統川普宣布，已與英國敲定一項「全面性」的貿易協議，這是其新任期內首次具體落實的雙邊協議。市場解讀此舉將有助於緩解全球關稅壓力、支撐企業獲利前景，激勵風險資產反彈。

投資人也留意本周末美中官員即將展開貿易會談，市場期盼美方對中國提出的關稅懲罰措施能進一步和解，避免經濟與企業營收長期受損。

Societe Generale 策略師 Kenneth Broux 指出：「市場過去憂慮的是物價走高、企業利潤被侵蝕、經濟進入衰退。如果現在開始鬆綁，對風險資產當然是利多。」

英國央行如預期降息 分裂投票揭示不確定性仍高

英國央行 (英格蘭銀行 / BOE) 周四如預期將基準利率下調 1 碼 (25 個基點) 至 4.25%，但貨幣政策委員會 (MPC) 出現分裂投票：兩名委員反對降息，理由為通膨風險猶存與金融環境改善。

英國公債殖利率隨之回升約 7 個基點，英鎊匯率亦受到激勵。富時 250 指數因內需股表現強勁，收漲逾 1%。

Premier Miton Investors 投資長 Neil Birrell 表示：「這場分裂投票突顯了政策制定者內部對經濟前景的不確定性，要判斷未來利率走向仍具挑戰。」

地緣政治方面，印巴局勢引發市場關注，雖國際市場反應有限，但巴基斯坦股市一度暴跌 8.8%，印度 Nifty 50 指數下跌 1.1%，盧比兌美元匯價也下跌超過 1%。

截至台北時間周四（8 日）21 時許：

焦點個股：

Applovin(APP-US) 早盤股價上漲 13.04%，至每股 343.03 美元

Applovin 盤前漲超 13%。Q1 營收為 14.8 億美元，較去年成長 40%，超出市場預期；調整後的每股盈餘為 1.67 美元，也超越市場預期。AppLovin 同意將其行動遊戲部門出售給倫敦的 Tripledot Studios，以專注於廣告科技業務。

安謀 (ARM-US) 早盤股價下跌 7.58%，至每股 114.78 美元

晶片設計巨擘安謀 (Arm) 公布上季獲利和營收均超出預期，但財測平淡，第一季營收估介在 10 億 - 11 億美元，而分析師預期為 11 億美元的區間上緣。安謀的預期與晶片產業同業一致，這些公司先前也向投資人表示，2025 年開局強勁，但經濟環境使預測更加不確定。

西方石油 (OXY-US) 早盤股價上漲 3.82%，至每股 40.50 美元

財報顯示，西方石油 Q1 銷售額年增 14% 至 68.4 億美元，略高於分析師平均預期的 68.3 億美元；每股獲利年增 38% 至 0.87 美元，優於分析師平均預期的 0.78 美元，這是這家石油生產商連續四季每股收益超出分析師平均預期。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 22.8 萬，預期 23.1 萬，前值 24.1 萬

美國上周續領失業金人數報 187.9 萬，預期 189 萬，前值 190.8 萬

華爾街分析：