Fed 5月聲明全文

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-08 02:07

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美國聯準會 (Fed) 周三 (7 日))結束為期兩天的政策會議後，決議將基準利率維持在 4.25%-4.50% 區間不變，會後全文聲明如下：

5 月決策聲明全文

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儘管淨出口的波動對數據產生了影響，近期指標顯示經濟活動仍以穩健的步調持續擴張。失業率近幾個月已穩定維持在低檔水準，就業市場狀況依然穩健。通膨仍略高於正常水準。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 致力於在長期內實現最大就業與 2% 通膨率的雙重目標。經濟前景的不確定性進一步升高。委員會密切關注雙重任務下的風險，並認為失業率上升與通膨升溫的風險均有所上升。

為實現上述目標，委員會決議維持聯邦基金利率目標區間於 4.25% 至 4.50% 不變。在考量是否進一步調整聯邦基金利率目標區間的幅度與時機時，委員會將審慎評估最新數據、經濟前景變化與風險平衡情況。

委員會也將繼續縮減所持有的美國公債、機構債與機構抵押擔保證券 (MBS) 部位。委員會對實現充分就業與將通膨率降回 2% 目標展現堅定承諾。

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將持續留意新公布資訊對經濟前景的影響。如若出現阻礙實現委員會目標的風險，委員會已準備好適時調整政策立場。評估過程將涵蓋就業市場狀況、通膨壓力與預期、金融與國際動態等多元資訊。

本次政策決議的支持票來自：主席鮑爾 (Jerome H. Powell)、副主席威廉斯(John C. Williams)、巴爾(Michael S. Barr)、鮑曼(Michelle W. Bowman)、柯林斯(Susan M. Collins)、庫克(Lisa D. Cook)、古爾斯比(Austan D. Goolsbee)、傑佛森(Philip N. Jefferson)、卡什卡里(Neel Kashkari)、庫格勒(Adriana D. Kugler)、穆薩林(Alberto G. Musalem) 與華勒(Christopher J. Waller)。

卡什卡里此次以替代成員身份參與投票。