比特幣重返10萬美元創3個月新高 美英貿易利多提振市場
鉅亨網編譯段智恆 2025-05-09 00:06
比特幣周四 (8 日) 強勢突破 10 萬美元大關，創下自 2 月以來的最高價位。根據 Coin Metrics 數據顯示，比特幣當日漲逾 4%，最高來到 100,801 美元。
這波漲勢起於川普暗示美英貿易協議即將公布，消息一出後，風險資產普遍反彈，包括美股與比特幣齊揚。川普正式宣布與英國達成貿易協議框架後，比特幣同步衝高，道瓊指數盤中大漲近 400 點，Coinbase(COIN-US) 與 Strategy(MSTR-US) 周四盤中股價雙雙上漲約 5%。
Nexo 加密貨幣交易所聯合創辦人 Antoni Trenchev 表示：「比特幣不僅時隔三個月重回 10 萬美元大關，更再次證明其為風險情緒回升時最具彈性的資產。隨著美國貿易政策出現轉圜，比特幣作為避險與增值工具的地位進一步鞏固。」
儘管如此，Trenchev 也提醒，比特幣若要確認突破仍須站穩 1 月高點約 109,350 美元。近期交易區間介於 7 萬至 10.9 萬美元之間，短期內仍可能持續盤整。
他指出：「比特幣的韌性將在接下來的全球政經不確定環境中面臨考驗，特別是印度與巴基斯坦間緊張局勢升溫，聯準會又態度鷹派，短期利率難以下調。」
自 4 月 3 日川普首度宣布對全球多國課徵新關稅以來，比特幣累計上漲約 16%，同期現貨黃金上漲超過 6%，而標普 500 指數則近乎持平。
Trenchev 總結表示：「在挺加密立場鮮明的川普政府與現貨 ETF 買盤支撐下，比特幣不僅展現強勁表現，更再次證明其相較美股具備更高韌性與避險價值。
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