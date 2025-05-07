美關稅重擊！太陽能供應鏈大洗牌 中國廠商大轉彎

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-07 23:30

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《路透》周三 (7 日) 報導，美國針對中國轉進越南、馬來西亞、柬埔寨與泰國的太陽能面板生產線祭出高額關稅後，中資企業迅速轉向印尼與寮國設廠，並成功在美國市場取得立足點，重塑全球太陽能供應鏈格局。

根據《路透》報導與美國貿易數據，印尼與寮國在美國太陽能模組市場的合計市占率，從 2023 年不到 1%，在 2024 年 11 月第二輪關稅後的三個月內飆升至 29%。同期，來自越、馬、泰、柬四國的出口則年減 33%。

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顧問公司 Wood Mackenzie 指出，這四國的中資太陽能產能預期將「關閉或大幅縮減」，代表美國關稅政策確實對其造成衝擊，但也暴露出貿易干預的侷限性。

中資靈活轉進 再造東南亞出口據點

市場人士指出，這些新設在印尼與寮國的產線，幾乎全為規避美國關稅而設，並以高於全球平均價格的條件出口至美國，顯示中資企業正重新部署貿易路線。

Rystad Energy 分析師 Fei Chen 指出，因擔憂未來美方也將針對印尼與寮國出手，已有中國業者著手轉往土耳其、阿曼、沙烏地阿拉伯、阿聯與衣索比亞等地設廠，尋求下一階段的供應鏈出海口。

在無法出口美國的情況下，中國過去一年也將太陽能面板外銷重心轉向亞洲與非洲。能源智庫 Ember 的數據顯示，亞洲在 2025 年第一季占中國出口比重達 37%，高於 2024 年的 25.4%；歐洲占比則由 41% 降至 34%，主因歐洲庫存仍高企、需求走弱。

躲關稅有妙招！中國改賣太陽能「電池」到美國