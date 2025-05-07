川普關稅壓力升高 福特調漲墨製車售價
鉅亨網編譯段智恆 2025-05-07 22:10
根據路透周三 (7 日) 報導，美國汽車大廠福特 (F-US) 本周通知經銷商，將自 5 月 2 日起調漲三款墨西哥生產車型的售價，成為首波因應川普政府關稅政策而上調售價的主流車廠之一。
根據路透取得的經銷通告，調漲對象包含 Mustang Mach-E 電動休旅車、Maverick 小型皮卡與 Bronco Sport 運動休旅車，部分車型漲幅高達 2,000 美元。
福特發言人證實，調漲將適用於 5 月 2 日後生產的車輛，預計 6 月底陸續抵達美國經銷商。發言人強調，這波價格調整是「年度中期調價慣例」與「面臨關稅影響的綜合結果」，並未將所有關稅成本轉嫁給消費者。
川普關稅壓力蔓延 車廠營運預測連連下修
上周，福特才剛宣布美國總統川普祭出的一連串關稅政策，預料將使其 2025 年營運成本增加約 25 億美元，並因此暫停年度獲利預測。通用汽車 (GM-US) 也警告關稅將對營運造成數十億美元衝擊。
川普政府近期對外國進口車輛加徵高達 25% 的關稅，對全球汽車供應鏈帶來重大衝擊，歐美主要車廠紛紛撤回財測、調整產能甚至暫停部分工廠運作。美國每年進口約 800 萬輛外國車輛，分析師警告若關稅維持現況，美國年銷量恐下滑超過 100 萬輛。
儘管在汽車業強烈反彈下，川普已針對進口零組件部分調整政策，允許對美國本地製造給予抵扣、避免出現原物料「雙重關稅」情形，但對整車進口的核心關稅仍未鬆動。
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