歐盟反擊川普關稅戰！周四將公布新一輪反制行動

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-08 01:30

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根據《CNBC》周三 (8 日) 報導，歐盟執委會預計周四 (9 日) 將公布下一階段對美關稅反制措施的具體準備步驟。歐盟貿易專員塞夫柯維奇 (Maros Sefcovic) 周三在新加坡受訪表示，儘管歐盟仍優先考慮透過談判解決爭端，但也正在為各種可能情況預作準備。

塞夫柯維奇在記者會中說：「我們明天將公布下一步的準備行動，涵蓋可能的再平衡措施，以及攸關後續協商的重要議題。」

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他強調，歐盟持續與成員國、產業界與關鍵利害關係人密切合作，以確保「無論情勢如何發展，歐盟都已做好萬全準備」。

目前美國對歐盟商品課徵 10% 的「對等關稅」仍暫時有效，為期 90 天，原訂的 20% 關稅已於 4 月 9 日起暫緩。另針對進口汽車、鋼鐵與鋁材的 25% 關稅仍維持不變。

作為回應，歐盟早前也擬定一套針對約 210 億歐元 (約 241 億美元) 美國商品的反制關稅措施，稅率達 25%，但目前已暫緩實施。