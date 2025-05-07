Netflix穩坐龍頭 關稅與估值壓力未動搖市場信心
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-07 23:00
根據彭博周三 (7 日) 報導，儘管美國總統川普揚言對海外製作的電影徵收 100% 關稅，Netflix(NFLX-US) 股價僅小幅回落，市場普遍對其持續成長動能仍具信心。與此同時，Netflix 也宣布重塑串流平台介面，強調即時推薦與遊戲、直播內容的新整合，進一步鞏固其影視娛樂龍頭地位。
這家串流巨擘近來在財報中繳出亮眼成績，股價經歷 11 連漲後雖稍作回落，但分析師多認為即使面臨潛在政策風險，Netflix 在內容營運、訂戶黏著度與創新布局方面的領先地位仍可支撐其高估值。
關稅風險現蹤 投資人仍偏多看待
美國總統川普近日於社群平台發文，聲稱將對「在海外製作的電影」徵收 100% 關稅，理由為「國安考量」。該說法一旦落實，Netflix 恐首當其衝，因根據彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 引述 Ampere Research 的數據，Netflix 每年 180 億美元的內容支出中，有半數來自北美以外地區。
儘管如此，市場對該威脅的真實性抱持保留態度。Frank Funds 投資長 Brian Frank 表示：「Netflix 市占極大，有能力將成本轉嫁或要求供應商調整價格。即便關稅真的落實，其規模與獲利彈性足以支撐股價表現。」
花旗分析師估計，若最壞情況發生，Netflix 每股盈餘 (EPS) 將受壓 20%；但公司擁有眾多可行對策足以緩解衝擊。
市場亦未見立即反應。彭博彙編資料顯示，Netflix 今年預估獲利在近一周內未見下修跡象，反映分析師並未將該關稅列為短期主變數。
重塑介面 強打直播與遊戲布局
Netflix 同日亦宣布全新電視介面設計，將更加凸顯原創節目與即將播出的直播內容，並簡化首頁、強化搜尋與即時推薦功能，以回應用戶「找不到想看節目」的普遍反應。
該公司產品長 Eunice Kim 指出，新設計更簡潔、直覺，能更全面呈現 Netflix 今日提供的娛樂廣度。未來也將容納廣告版本內容與更多 AI 互動式搜尋功能。
近年 Netflix 積極跨足遊戲與直播領域，已投入數十億美元在體育賽事 (如 NFL) 與摔角、原創互動遊戲等內容，展現從影視平台向全方位娛樂生態轉型的雄心。
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