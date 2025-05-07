迪士尼拓展全球據點 阿布達比將建第七座樂園

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-07 20:33

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美國娛樂巨擘迪士尼 (DIS-US) 周三 (7 日) 宣布，已與阿拉伯聯合大公國 (阿聯) 首都阿布達比 (Abu Dhabi) 的沉浸式娛樂開發商 Miral 達成協議，計劃在知名的亞斯島 (Yas Island) 打造一座全新主題樂園與度假村。這將成為迪士尼全球第七個度假區主題樂園項目，標誌著其全球拓展版圖再添一筆。

新園區將由 Miral 全額出資開發與建造，迪士尼的「想像工程師」(Imagineers) 將主導創意設計並監督營運細節。迪士尼本身不會投入資本，而是透過授權收取品牌權利金。

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迪士尼執行長艾格 (Bob Iger) 在聲明中表示：「這對我們公司而言是一個令人振奮的時刻，阿布達比文化深具創意與藝術美感，我們很高興能在這裡打造一個融合當代建築與尖端科技的沉浸式樂園體驗。」

艾格在接受《CNBC》訪問時透露，設計團隊已啟動規劃，不過尚未公布正式啟用時間表。

與 600 億美元主題樂園投資無關 將聚焦授權合作

迪士尼指出，此計畫並不包含在先前宣布的未來 10 年投資 600 億美元於主題樂園與度假區的內部擴張計畫中，阿布達比項目屬於由第三方出資開發的授權型合作。

迪士尼體驗事業群主席 Josh D’Amaro 表示：「阿布達比的樂園將成為我們最具互動性與技術創新的目的地，結合壯麗海濱與當地文化，重新定義我們的故事敘述方式。」

迪士尼觀察到，全球有三分之一人口居住在距離阿聯四小時航程內，該地區年均觀光潛在市場可達 5 億人次，也成為推動本案的主要動力。

亞斯島成為娛樂重鎮 迪士尼看準區域旅遊潛力

亞斯島是阿布達比的旗艦娛樂區，目前已設有法拉利世界、海洋世界、華納兄弟主題樂園及 F1 賽車場地，還有大型購物中心與高爾夫球場，是中東地區發展最成熟的綜合觀光娛樂園區之一。