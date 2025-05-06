蘋果睽違兩年再發債 預籌資60億美元因應到期債務

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-06 02:30

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蘋果周一 (5 日) 宣布，計劃發行四組不同條件的公司債券 (four-tranche bond)，為自 2022 年以來首度重返債市。根據蘋果提交給美國證券交易委員會(SEC) 的文件，這筆募資將用於股票回購、償還到期債務與其他一般企業用途。

雖然官方未揭露發債規模，信評機構 CreditSights 預估，蘋果將籌得約 50 至 60 億美元資金，以因應從 5 月至 11 月期間約 80 億美元的債務到期壓力。

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本周美國投資級債券市場將迎來發行潮，除了蘋果外，包括康卡斯特 (Comcast)(CMCSA-US)、DTE 電力公司(DTE-US) 與通用汽車 (GM-US) 等共計 8 家企業也預計發行新債，總額可能接近 350 億美元。

近期，因川普宣布高額關稅後又釋出短暫寬限措施，企業債利差逐步回穩，激勵企業加快發債時程。許多公司原本計畫更早發行新債，但受政策不確定性干擾，如今趁聯準會 (Fed) 周三會議前搶先入市，以避開政策聲明後的市場波動。

儘管投資級債券基金已連續六週出現資金淨流出，Payden & Rygel 信用策略主管 Natalie Trevithick 認為，高評等債券目前提供具吸引力的收益率，市場需求仍相當強勁。該機構預估，僅周一的發債供給將達 120 億至 130 億美元，投資人認購需求則高達 580 億美元。

她指出，周一許多發行案原本預定在 4 月推出，延後至今才完成，整體市場以高品質企業為主。