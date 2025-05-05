服務業活動回溫！美4月ISM非製造業指數升至51.6 關稅助燃價格壓力

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-05 23:30

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根據美國供應管理協會 (ISM) 周一 (5 日) 公布的數據，美國服務業活動在 4 月小幅回升，顯示經濟仍具韌性，不過伴隨關稅效應發酵，企業面臨的成本壓力也同步上升。服務業價格指數跳升至逾兩年高點，專家警告潛在「停滯性通膨」風險浮現。

具體來看，4 月 ISM 非製造業指數從 3 月的 50.8 升至 51.6，高於市場預期的 50.2。該數值顯示服務業活動擴張速度加快，並對美國整體經濟成長具正面貢獻。

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4 月 ISM 非製造業指數超預期升至 51.6，美國服務業活動回溫。(圖：ZeroHedge)

美國 4 月 ISM 非製造業指數細項：(50 為榮枯線)

商業活動生產指數報 53.7，前值 55.9

新訂單指數報 52.3，前值 50.4

僱傭指數報 49.0，前值 46.2

供應商交貨指數報 51.3，前值 50.6

存貨指數報 53.4，前值 50.3

價格指數報 65.1，前值 60.9

未完成訂單指數報 48.0，前值 47.4

新出口訂單指數報 48.6，前值 45.8

進口指數報 44.3，前值 52.6

庫存景氣指數報 56.1，前值 56.6

圖：ISM

關稅推升成本壓力 價格指數飆至 65.1

此次數據最引人關注的是價格指數，由 3 月的 60.9 升至 65.1，創下自 2022 年初以來新高。ISM 表示，供應商交貨時間變慢、原物料價格上漲，反映關稅推升進口成本，進而使消費導向行業 (如飯店、餐飲) 成本上揚。

4 月價格指數飆升至 65.1，創 2022 年初以來新高。(圖：ZeroHedge)

ISM 服務業委員會主席米勒 (Steve Miller) 指出：「調查回應者明確提到關稅帶來的實質價格衝擊，遠大於對未來政策的不確定性。」他也提到，聯邦政府削減預算亦對業務造成壓力，但整體情況仍呈改善。

新訂單成長、庫存攀升 僱用仍疲弱

4 月服務業新訂單指數升至 52.3，創下今年新高，反映內需仍具動能。庫存指數亦升至去年 10 月以來最高點，可能與企業預期進口商品成本上升、提前補庫有關。不過，服務業就業仍處於萎縮區間，僅從 46.2 回升至 49，顯示勞動市場雖穩健但回升幅度有限。

ISM 表示，4 月非製造業指數 51.6 的讀數歷來與季增年率約 1% 的國內生產毛額 (GDP) 成長幅度相對應。

標普全球：企業信心下滑 出口與金融服務拖累成長

同日另一份由標普全球 (S&P Global) 發布的服務業採購經理人指數 (PMI) 終值顯示，該指數自 3 月的 54.4 降至 4 月的 50.8，為 2023 年 10 月以來最低，低於預估值 51.4。

標普全球經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 指出，儘管製造業因關稅而成為焦點，「真正令人擔憂的其實是占比更大的服務業，活動與僱用動能皆接近停滯，企業信心大幅滑落。」