〈財報〉安森美Q1營收優預期 上調Q2財測
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-05 22:50
美國晶片製造商安森美半導體 (ON Semiconductor, Onsemi) 周一 (5 日) 美股盤前公布第一季財報，營收與調整後每股盈餘均優於市場預期，並上調第二季 (本季) 財測，即便受車市關稅與全球需求疲弱壓力，公司仍展現對電動車領域需求的信心。
安森美上季營收達 14.5 億美元，雖年減 22%，但優於華爾街預估的 14 億美元；經調整後每股盈餘為 0.55 美元，也高於市場預期的 0.50 美元。不過該公司因一筆會計損失轉為淨虧 4.86 億美元，為每股虧損 1.15 美元，相較去年同期盈利 4.53 億美元。
截稿前，安森美 (ON-US) 周一早盤股價崩跌 8.65%，至每股 38.29 美元，扭轉盤前漲勢。
安森美執行長 Hassane El-Khoury 指出，在景氣循環低潮期間，公司仍維持財務紀律與長期策略推進，「這份財報反映了我們穩健的執行能力」。
展望第二季，安森美預期營收將介於 14 億至 15 億美元之間，調整後每股盈餘區間為 0.48 至 0.58 美元，均高於市場中值預估。FactSet 與 LSEG 資料顯示，分析師預測均值為營收 14.2 億美元、EPS 為 0.52 美元。
安森美主力產品為碳化矽 (SiC) 晶片，廣泛應用於電動車續航系統。該公司表示，第一季來自中國與歐洲市場的 EV 需求持續成長，有助穩定訂單，儘管美國自 4 月起對汽車進口加徵 25% 關稅，導致整體汽車業展望轉趨保守。
面對成本與需求雙重壓力，安森美已於 2 月宣布將裁撤全球約 9% 人力、約 2,400 名員工，以強化資本運用與組織效率。該公司並於上月終止對小型競爭對手 Allegro MicroSystems 69 億美元收購案，原因為對方董事會未充分回應併購提案。
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