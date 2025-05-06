川普政策成債市護盤力量？美銀：企業債利差難再大幅擴大

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-06 01:30

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彭博周一 (5 日) 報導，根據美國銀行 (Bank of America, BofA)(BAC-US) 最新報告，隨著川普政府對市場影響日益敏感，信貸市場今年有望獲得來自白宮的政策支撐，「川普賣權」(Trump put) 效應可能成為企業債利差擴大的「天花板」。

美銀信貸策略團隊在 5 月 2 日的報告中指出，川普政府展現出對關稅政策衝擊的高度關注，特別是對市場與整體經濟的負面效應。

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美銀信貸策略主管 Yuri Seliger 寫道：「這項『川普賣權』支持我們的觀點，即投資等級 (IG) 企業債利差在 2025 年應會維持在 90 至 130 個基點之間的區間波動。」

目前，美國高評等企業債利差已從上月因美國 4 月 2 日祭出新關稅而擴大至 119 個基點的高點，回落至上周五收盤的 102 個基點，為去年 11 月以來最寬水準。美銀預期，隨著高峰關稅風險已過，利差不會再顯著擴大。