〈美股早盤〉貿易戰陰霾再起 主要指數走跌 投資人轉向觀望Fed會議

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-05 21:39

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截稿前，道瓊工業指數跌逾 180 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數跌近 130 點或近 0.7%，標普 500 指數跌近 0.7%，費城半導體指數跌近 0.3%。

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川普周一表示，本周無計劃與中國國家主席會面，但暗示可能與其他貿易夥伴達成協議。分析師認為，儘管近期美股受益於關稅政策放緩與企業財報強勁，但若無與中國達成實質協議，後續漲勢恐難持續。

另一方面，國際油價遭遇重挫。沙烏地阿拉伯與俄羅斯主導的石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 宣布再度擴大供應，導致紐約原油期貨盤中一度大跌 5.1%。儘管最終跌幅收斂，但原油仍為全場焦點。分析師認為，在需求遭受貿易戰拖累的同時增產，將加劇供需失衡。

RBC 資本市場商品策略師 Brian Leisen 警告：「市場風險迅速轉向下行。」

歐洲股市方面交投清淡，斯托克 600 指數 (Stoxx 600) 上周連續九日上漲，創一年來最長漲勢，主要受企業財報普遍優於預期所提振。其中奧地利 Erste 銀行上漲最多達 7%，該行宣布將以約 70 億歐元收購西班牙桑坦德銀行在波蘭的大部分業務。Santander Bank Polska 股價則下跌逾 5%。

此外，「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 宣布，將於年底退休，正式結束他長達 60 年領導波克夏 · 海瑟威 (Berkshire Hathaway) 的傳奇生涯。該集團市值已超過 1.16 兆美元，他本人也因長年投資績效卓著而聲名遠播。

市場目前將焦點轉向美國聯準會本周的政策決策。儘管川普政府持續施壓，要求 Fed 調降利率以因應潛在的貿易衝擊，但市場普遍預期本次會議仍將按兵不動。

截至台北時間周一（5 日）21 時許：

焦點個股：

Netflix(NFLX-US) 早盤股價下跌 3.92%，至每股 1,111.16 美元

美國總統川普周一宣布，將對所有在美國以外拍攝製作的電影課徵 100% 關稅，消息一出震撼全球娛樂產業，美國媒體與串流平台類股大幅下挫，Netflix 盤前股價重挫逾 5%。目前川普的聲明細節有限，尚不清楚這項關稅是否適用於串流平台播放的內容、或是僅針對院線上映的電影，也未明確指出課徵標準將依照製作成本、票房收入或其他依據。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 0.57%，至每股 113.85 美元

美國一位議員計劃未來幾周提出法案，以核實輝達等公司生產的人工智慧晶片出售後的去向。監控晶片的舉措得到美國兩黨議員的支持，以針對有關輝達晶片大規模走私到中國、違反美國出口管制法的報導。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.88%，至每股 203.55 美元

根據媒體報道，蘋果正準備對 iPhone 產品線進行重大改革，包括今年稍後推出 5.5 毫米超薄新機型、明年推出史上首款可折疊的 iPhone，力圖讓長期停滯的 iPhone 銷量煥發新生。另外，蘋果也計劃調整發布節奏，來提升銷售量和生產效率。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月 ISM 非製造業指數，預期 50.6，前值 50.8

華爾街分析：

Saxo Markets 首席投資策略師 Charu Chanana 指出：「近期股市的循環性上漲，並未改變結構性『賣出美國』的基本面趨勢。貿易協議的樂觀預期正逐漸讓位給複雜且進展緩慢的現實談判。」