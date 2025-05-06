美元持續走弱！台幣飆升創30年紀錄 匯市聚焦貿易協議動向

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-06 00:02

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根據《彭博》報導，美國總統川普積極推動貿易協議的動向，周一 (5 日) 在全球匯市掀起劇烈波動，美元再度走弱，台灣匯市更成為焦點，新台幣在亞洲交易時段內勁升，日內漲幅創下逾 30 年來新高，引發各國央行與金融機構高度警戒。

截至美東時間周一上午 11 點 20 分，彭博美元指數下跌近 0.3%，年初以來跌幅已逼近 7%，創指數成立 20 年來最大年度跌幅紀錄。台幣升幅居彭博追蹤的 16 種主要貨幣之冠，日元也上漲約 0.9%，歐元則突破 1.13 美元。

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川普政府上任以來的關稅政策與經濟戰略，正逐漸削弱美元在全球市場的避險角色。投資人正留意白宮是否會與亞洲主要經濟體達成協議，其中可能涉及匯率重新調整的內容，引發對「亞洲版貨幣協議」的揣測。

摩根大通駐新加坡全球外匯策略師 Arindam Sandilya 指出：「亞洲區內貨幣同步升值，正在引發對央行聯手干預的聯想，市場情緒明顯受到了衝擊。」

Jefferies 全球外匯主管 Brad Betchel 表示，台幣強升可能預示美國將與中國或整個亞洲區進行協調，促使亞洲貨幣同步升值。

巴克萊資深外匯分析師 Skylar Montgomery Koning 指出，關稅下降與貿易談判進展可能意味著美國經濟受創程度小於預期，反之對亞洲貨幣構成提振。