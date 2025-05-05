Skechers將私有化！3G Capital斥資94億美元收購 股價大漲25%

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-05 21:19

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美國運動鞋品牌 Skechers 周一 (5 日) 宣布，已同意接受私募基金 3G Capital 的收購提案，交易金額約 94 億美元。此案完成後，Skechers 將從上市公司轉為私有企業，市場隨即出現強烈反應，該公司股價盤前一度勁揚超過 25%。

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根據協議內容，3G Capital 將以每股 63 美元的現金價格收購 Skechers 股票，較上周五收盤價溢價約 28% 至 30%，視不同計算基礎而定。這項私有化交易預計將於 2025 年第三季完成，資金來源包括 3G Capital 的現金注資，以及摩根大通銀行 (JPMorgan Chase Bank) 承諾提供的債務融資。

這項交易發生之際，Skechers 正面臨來自全球貿易局勢的重大壓力。由於美國總統川普近來大幅提高對中國進口商品的關稅至 145%，而 Skechers 在中國的製造占比相當高，導致其成本上升、利潤受壓。該公司已於 4 月撤回全年財測，並表示正調整價格與供應商條件，以應對不穩定的貿易環境與消費市場疲軟。

此外，Skechers 股價年初至今下跌約 28%，投資氣氛低迷，正值此時，3G Capital 出手併購，被市場視為 Skechers 潛在轉機。3G Capital 由巴西億萬富豪雷曼 (Jorge Paulo Lemann) 掌控，過去以併購卡夫亨氏(Kraft Heinz)(KHC-US)、百威英博等知名品牌聞名，在消費品領域具有豐富經驗。

Skechers 執行長葛林柏格 (Robert Greenberg) 將在交易完成後續任，持續推動品牌策略。他表示：「Skechers 即將邁入下一個階段，與 3G Capital 的合作將有助公司長期成長。我們相信，在他們協助許多全球消費品牌成功的經驗支持下，Skechers 將更能專注於服務全球消費者與零售通路。」

3G Capital 則在聲明中指出：「Skechers 是一個具有創造力與創新精神的代表性品牌，我們高度敬佩這支團隊所建立的事業，也期待支持 Skechers 展開嶄新篇章。」