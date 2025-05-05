美國阻全球發展改革？從氣候到稅制的角力戰浮上檯面

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-05 21:00

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路透周一 (5 日) 報導，根據取得的聯合國內部文件，美國正尋求在即將於西班牙塞維亞召開的第四屆「發展融資國際會議」(FFD4) 中，弱化針對發展中國家的全球財政改革協議。該草案旨在協助全球南方國家應對氣候變遷、經濟危機與債務挑戰，但美國反對其中有關稅收正義、化石燃料補貼與氣候承諾的改革內容。

草案由墨西哥、尼泊爾、挪威與尚比亞等國常駐聯合國代表主導、聯合國秘書處協助起草，標註了 193 個會員國的立場。美方的修改意見包含刪除「改革國際金融體系」的表述，改為僅承認「增強其應對危機的韌性與效能」，並要求移除「氣候」、「性別平等」與「永續性」等關鍵字。

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美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 近來也反對世界銀行與國際貨幣基金 (IMF) 強化對抗氣候變遷的改革，文件進一步揭示華府在發展議程上的「美國優先」立場。

該文件顯示，美國反對呼籲企業應在其實際營運國繳稅、協助發展中國家提升稅收透明度，以及逐步淘汰低效化石燃料補貼等內容。此外，美方也欲刪除提及「改革信用評等制度」的段落，該段原擬促使信用評等機構以較寬容的標準看待重組債務、投資綠色能源的開發中國家。

美國還反對會議草案中關於建立「全球團結稅」的倡議，該稅制設想針對高污染活動或超高淨資產族群徵稅，以支持永續發展資金。此構想目前由法國、肯亞與巴貝多領導，並可能成為未來聯合國稅制協商的討論重點。

儘管如此，美國仍支持強化與私部門合作、推動創新與金融素養等項目。

聯合國秘書長古特瑞斯 (António Guterres) 透過發言人表示，當前挑戰艱鉅，但他呼籲所有國家 6 月在塞維亞聚首時「聚焦解方」。本次會議預定於 6 月中旬前達成共識，並可能決定未來十年國際發展融資的制度方向。