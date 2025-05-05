川普揚言對境外電影課100%重稅！Netflix盤前暴跌、美媒體股齊挫

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-05 20:19

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美國總統川普周一 (5 日) 宣布，將對所有在美國以外拍攝製作的電影課徵 100% 關稅，消息一出震撼全球娛樂產業，美國媒體與串流平台類股大幅下挫，Netflix 盤前股價重挫逾 5%。

目前川普的聲明細節有限，尚不清楚這項關稅是否適用於串流平台播放的內容、或是僅針對院線上映的電影，也未明確指出課徵標準將依照製作成本、票房收入或其他依據。

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分析師指出，Netflix 等依賴全球製作網絡提供國際內容的平台將首當其衝。美國電影業長年將製作移往英國、加拿大、東歐與東南亞等地，以享受稅務優惠與較低成本。根據統計，今年奧斯卡最佳影片入圍的 10 部作品，無一部在洛杉磯拍攝。

Rosenblatt 證券分析師 Barton Crockett 表示：「幾乎所有大型片廠都將大量製作移往海外，以降低成本並利用當地補貼。這項政策可能會迫使影業減少內容產製，並引發其他國家對美國內容的報復性關稅。」

根據美國電影與電視產業協會 (MPA) 統計，2023 年美國電影出口金額達 226 億美元，貿易順差高達 153 億美元，顯示此產業為美國重要的出口支柱。

此外，製作資訊平台 ProdPro 針對 2025 至 2026 年間大型片廠偏好的拍攝地點進行調查，結果顯示前五大地點皆在美國境外，進一步凸顯全球製作鏈對好萊塢的重要性。