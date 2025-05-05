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川普揚言對境外電影課100%重稅！Netflix盤前暴跌、美媒體股齊挫

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-05 20:19

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川普揚言對境外電影課100%重稅！Netflix盤前暴跌、美媒體股齊挫(圖：REUTERS/TPG)

美國總統川普周一 (5 日) 宣布，將對所有在美國以外拍攝製作的電影課徵 100% 關稅，消息一出震撼全球娛樂產業，美國媒體與串流平台類股大幅下挫，Netflix 盤前股價重挫逾 5%。

目前川普的聲明細節有限，尚不清楚這項關稅是否適用於串流平台播放的內容、或是僅針對院線上映的電影，也未明確指出課徵標準將依照製作成本、票房收入或其他依據。


分析師指出，Netflix 等依賴全球製作網絡提供國際內容的平台將首當其衝。美國電影業長年將製作移往英國、加拿大、東歐與東南亞等地，以享受稅務優惠與較低成本。根據統計，今年奧斯卡最佳影片入圍的 10 部作品，無一部在洛杉磯拍攝。

Rosenblatt 證券分析師 Barton Crockett 表示：「幾乎所有大型片廠都將大量製作移往海外，以降低成本並利用當地補貼。這項政策可能會迫使影業減少內容產製，並引發其他國家對美國內容的報復性關稅。」

截稿前，Netflix(NFLX-US) 周一盤前股價下跌 5.40%，每股暫報 1,094.09 美元；迪士尼 (DIS-US)、華納兄弟探索 (WBD-US)、環球影業母公司康卡斯特 (CMCSA-US) 跌幅介在 0.8% 至 4.0% 之間。

根據美國電影與電視產業協會 (MPA) 統計，2023 年美國電影出口金額達 226 億美元，貿易順差高達 153 億美元，顯示此產業為美國重要的出口支柱。

此外，製作資訊平台 ProdPro 針對 2025 至 2026 年間大型片廠偏好的拍攝地點進行調查，結果顯示前五大地點皆在美國境外，進一步凸顯全球製作鏈對好萊塢的重要性。

川普政府此項激進貿易政策提案，已對市場產生實質衝擊，並進一步升高全球娛樂產業的政策不確定性。若最終付諸實施，將可能重塑好萊塢與全球影視業的製作版圖。

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川普電影關稅好萊塢海外製片媒體股串流平台境外電影娛樂產業美中貿易衝突產業

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