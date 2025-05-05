亞洲貨幣齊升 香港與台灣央行警戒升值風險

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-05 20:00

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亞洲主要貨幣近期受惠於美元走弱，紛紛走強，引發多國中央銀行關注匯率波動對經濟穩定與出口競爭力的影響。香港與台灣央行相繼釋出訊號，將在必要時進場干預，以穩定本國匯率。

根據彭博報導，香港金融管理局 (HKMA) 周一 (5 日) 晚間再次進場買入美元，以維持港元與美元的聯繫匯率制度。根據金管局在彭博終端機上的資訊，本次操作金額達 95 億港元 (約 12.3 億美元)，為繼上周五買入 466 億港元美元後的第二度干預。

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目前港元已升值約 0.4%，周一盤中一度觸及聯繫匯率區間 (7.75 至 7.85) 上限的強方區域。由於資金流入與市場對美中貿易緊張降溫的預期，帶動港元與其他亞洲貨幣同步走升。

儘管升值有助進口成本下降與吸引資本，但也可能衝擊出口導向型經濟體的競爭力，引發政策憂慮。香港金管局已多次表明，將持續履行維持聯繫匯率的責任。

同日晚間，台灣中央銀行亦罕見公開表示，若市場穩定遭遇威脅，將不排除採取外匯市場干預措施。這項聲明是在新台幣單日升幅創下近 40 年新高之後發布，顯示台灣當局對匯率過快波動高度警戒。