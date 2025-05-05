策略師：中國經濟具韌性 關稅議題漸成市場「背景音」

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-05 19:30

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根據路透周一 (5 日) 報導，儘管外界對中美貿易戰有望降溫抱有希望，但專家警告，兩大經濟體要達成實質協議，恐怕仍有一段路要走。

歐盟資產管理公司 Amundi 亞洲高級投資策略師 Aidan Yao 在接受路透全球市場論壇訪問時表示：「要嘛是雙方下調關稅稅率至較可接受水準，要嘛就擴大豁免項目，讓關稅效力實質降低。不過目前這些跡象仍相當稀少，可能因為雙方的『痛苦臨界點』尚未到來。」

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即便如此，Aidan Yao 仍對中國經濟前景抱持正向態度。他指出，即便受到外部衝擊，中國在經濟規模與內需政策上仍具備足夠韌性。

美國日前提出重啟貿易協商，中方回應正「進行評估」。目前美國對中國課徵 145% 高額關稅，中國則反制祭出 125% 報復性關稅，但也公布了部分美國商品的豁免清單。

英國投資機構 Janus Henderson 投資組合經理 Sat Duhra 則認為，若美國經濟面臨衰退風險加劇，川普勢必得作出回應，而目前美股、美元與美債走勢已隱含這種壓力。

Duhra 透露，他近來積極布局中國股票，看好銀行、科技與運動品牌等產業，因這些公司具備較高股息與低評價優勢。他表示：「一旦中美關係改善，對我們在中國的投資部位將是重大利多。」

目前 Janus Henderson 對中國股市維持「中性權重」，而 Amundi 也採取接近中性的觀點，偏好內需導向的 A 股產業與具有 AI 技術領先地位的海外中資科技股。

儘管中美股市今年以來表現疲弱，中國滬深 300 與上證指數年初至今分別下跌 4% 與 2%，與美國標普 500 與那斯達克指數各跌 3%、7% 相當。