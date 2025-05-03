北京擬以芬太尼合作換談判契機 中美關係露破冰曙光

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-03 00:13

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根據《華爾街日報》周五 (2 日) 援引知情人士消息報導，中國正考慮採取行動應對美國總統川普政府對中國在芬太尼 (Fentanyl) 危機中的角色提出的批評，可能藉此為中美重啟貿易談判鋪路，作為化解對立的潛在契機。

知情人士指出，中共中央政法委與公安部一級高官王小洪近日詢問中方應如何回應華府對中國芬太尼前驅物質出口的關切。王小洪目前兼任國務院成員與公安部部長，屬於習近平高度信任的安全核心人物。

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中方可能派王小洪赴美，或安排與美國高層官員在第三國會面，商討相關議題。知情人士強調，目前內部討論仍屬初步、動態調整階段，不過北京方面希望川普政府在貿易戰上也能釋出「緩和立場」的訊號。

貿易戰與毒品外交交錯 北京尋破局機會

川普 4 月啟動新一波高關稅攻勢後，中美貿易戰迅速升級，雙方幾乎互設禁令，陷入實質「貿易封鎖」狀態。面對此局面，中國正尋求可行管道，避免經濟承壓加劇，並希望在不喪失「強硬形象」前提下重啟談判。

知情人士透露，芬太尼問題成為可能的外交切入點。根據美方資料，大量中國化學公司透過網路販售合成毒品「前驅物質」，流向墨西哥犯罪組織後製成芬太尼，再經由邊境走私進入美國，對美國公共安全與社會造成重大衝擊。

北京此舉被視為展現「交換籌碼」策略：若中方願意加強打擊芬太尼相關供應鏈，美方則可能緩和關稅與制裁壓力，至少為重啟對話創造政治空間。

北京語氣轉軟 中國商務部稱正評估是否啟動談判

在美中雙邊關係降至新低之際，北京對外語氣也出現微妙變化。中國商務部周五表示，正評估與美國展開談判的可能性，並呼籲川普政府展現「誠意」。這與過去中國堅持「美國先降稅才談」的強硬立場已有明顯不同。

儘管習近平領導層仍在強化對中國經濟與社會的中央集權掌控，並為與美國的長期對抗做準備，但房地產危機、通縮壓力、內需低迷等現實經濟挑戰，也為北京創造了與華府接觸的動機。