〈美股盤後〉美中談判見曙光 標普九連揚 創20年來最佳紀錄

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-05-03 05:26

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非農新增就業數據強勁，以及美中貿易緊張情勢可能緩解，標普 500 指數週五 (2 日) 收紅 1.4%，連續第九個交易日收高，創下 20 多年來最長連勝紀錄。道瓊指數勁揚 564 點，那斯達克指數收高 1.5%。

根據美國勞工統計局 (BLS) 報告，4 月新增非農就業人數達 17.7 萬人，雖低於 3 月下修後的 18.5 萬，但仍優於市場預期的 13.8 萬人。失業率持穩於 4.2%，平均時薪月增 0.2%，略低於上月的 0.3%。

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儘管第一季國內生產毛額 (GDP) 意外出現負成長，勞動市場仍展現出雇主留才的強烈傾向，反映出企業在疫情過後仍難以補足人力。

同時，美中貿易緊張有望降溫。中國商務部週五指出，北京正評估與美國重啟貿易談判的可能性，並強調美方若是想談，便應拿出誠意，要在取消單邊加徵關稅等問題上做好準備。

《華爾街日報》(WSJ) 報導，中國正考慮採取行動應對川普政府對中國在芬太尼 (Fentanyl) 危機中的角色提出的批評，可能藉此為重啟美中貿易談判鋪路，作為化解對立的潛在契機。

美股週五 (2 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 564.47 點，或 1.39%，收 41,317.43 點。

那斯達克指數上漲 266.99 點，或 1.51%，收 17,977.73 點。

S&P 500 指數上漲 82.53 點，或 1.47%，收 5,686.67 點。

費城半導體指數上漲 149.39 點，或 3.52%，收 4,397.05 點。

(標普 11 大板塊皆收紅。通訊服務 (+2.31%) 與金融類股 (+2.15%) 領漲市場。(圖：FINVIZ)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 大漲 4.34%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.74%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.69%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.32%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.12%。

台股 ADR 全面走揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.80%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 4.60%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 4.85%；中華電信 ADR (CHT-US) 大漲 4.49%。

企業新聞

根據 FactSet 數據，目前已有近三分之二的標普 500 成分股公布財報，其中 76% 優於市場預期。

儘管第二季財報優於華爾街預期，蘋果 (AAPL-US) 下挫超過 3% 報每股 205.35 美元，該公司預計關稅將導致公司第三財季 (4 到 6 月) 會額外增加 9 億美元（約台幣 288 億元）成本，未來影響可能更嚴重。Jefferies 和 Rosenblatt 投行下調該股評級，直指關稅壓力與人工智慧進展緩慢將成未來隱憂。

亞馬遜 (AMZN-US) 則因本季財測不如預期，加上雲端業務成長疲軟，該股收盤小跌 0.12% 報每股 189.98 美元。

Airbnb（ABNB-US) 雖對第二季展望保守，將旅遊需求疲軟歸因於經濟不確定性，但股價仍上漲約 1% 報每股 125.26 美元。

能源巨頭埃克森美孚 (XOM-US) 依靠圭亞那與二疊紀等低成本項目的增產，首季財報優於預期，股價小幅收高 0.41% 報每股 106.21 美元。

經濟數據

美國 4 月非農新增就業報 17.7 萬人，預期 13.8 萬人，修正後前值 18.5 萬人

美國 4 月失業率報 4.2%，預期 4.2%，前值 4.2%

美國 4 月平均每周工時報 34.3 小時，預期 34.2 小時，前值 34.3 小時

美國 4 月平均每小時薪資年增率報 3.8%，預期 3.9%，前值 3.8%

美國 4 月平均每小時薪資月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 4 月勞動參與率報 62.6%，前值 62.5%

華爾街分析

美股連續第二週攀升，標普本週累漲 2.9%，道瓊週漲 3%，那指同期生幅達 3.4%。

Northlight Asset Management 投資長 Chris Zaccarelli 表示：「就業數據優於預期，市場鬆了一口氣。儘管對經濟衰退的擔憂仍在持續，但逢低買入的勢頭仍可能持續下去，至少在關稅暫停期結束之前。」

InfraCap 投資組合經理 Jay Hatfield 研判：「近期對川普關稅計畫擔憂而引發的拋售可能已經結束。一旦市場度過『季節性疲軟』的五月至六月時期，夏季將會反彈。」

Hatfield 預期：「目前有三個不確定，包括關稅、聯準會政策和稅收政策，除非能明確其中兩項，否則標普年底不會大幅突破 6,000 點。」