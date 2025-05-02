為什麼機器人要做成人形 全球爭相競逐？

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 23:34

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根據 ReadMultiplex 平台的報告，人形機器人正引領全球機器人技術變革，逐步應用於高收入家庭和工業生產領域，預估到 2030 年，全球市場規可望達到 24 兆美元，解決勞動力短缺並改變社會生產生活方式。

報告稱，人形機器人產業具有巨大發展潛力，因具備家務協助、兒童教育、老人照護等功能，將推動製造業和服務業的轉型升級。計到 2030 年，全球市場規模可能達到 24 兆美元，其中家庭應用和工業應用將各占 50%。

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然而，為什麼人形機器人是最佳選擇？其最獨特優勢在於：最適應現有環境。

世界上的基礎設施大多是為人類設計的，這使得人形機器人能夠「無縫適應現有環境，無需昂貴的基礎設施改造」。它們能夠在為人類設計的環境中執行任務，例如「操作按鈕、槓桿、觸摸屏，並通過雙足移動穿越樓梯、狹窄空間及非結構化環境，如家庭、倉庫和建築工地」。這降低了導入成本和複雜性。

此外，人類天生傾向於與類人形態互動，人形機器人透過表情手勢或臉部提示，在客服、家庭和醫療場景中更易被接受，緩解自動化帶來的陌生感。

技術進步、成本下降是普及關鍵

然而，人形機器人仍面臨挑戰：平衡、精細運動控制和能源效率的技術複雜性尚未完全突破，早期型號如 Optimus 和 Figure 01 價格昂貴，部分人對擬人化機器人產生「恐怖谷」不安感。隨著人工智慧、執行器和材料的進步，這些障礙正逐漸消解。

人形機器人之所以重要，是因為適應人類形態比重新設計世界更有效率，未來它們將在建築、醫療、物流等領域填補勞動力缺口，變得像智慧型手機一樣普及。

關鍵的是，人形機器人的價格正在快速下降，從早期的 25 萬美元「大幅下降至如宇樹科技 G1 的 1.6 萬美元」，並預計到 2026 年將「跌破 1 萬美元」，這將使家用機器人更加「觸手可及」。

全球競爭白熱化，中美領跑

人形機器人不僅是技術突破，更是「國家間經濟與戰略博弈的焦點」，被視為新的「斯普特尼克時刻」。（Sputnik crisis，常被用來隱喻某一領域的突破性進展和由此引發的激烈競爭）

中國： 擁有較強的產業基礎和市場優勢，「2022 年，中國機器人安裝量佔全球總量的 52%」。政府提供了大量支持，並在技術專利數量上快速增長。中國擁有眾多企業，如「小米、優必選、宇樹科技、傅利葉智能等 14 家主要企業」。

擁有較強的產業基礎和市場優勢，「2022 年，中國機器人安裝量佔全球總量的 52%」。政府提供了大量支持，並在技術專利數量上快速增長。中國擁有眾多企業，如「小米、優必選、宇樹科技、傅利葉智能等 14 家主要企業」。 美國： 依靠「AI 晶片、軟體和精密組件的優勢」，以特斯拉、Apptronik 等公司為核心保持競爭力。

依靠「AI 晶片、軟體和精密組件的優勢」，以特斯拉、Apptronik 等公司為核心保持競爭力。 其他國家如歐洲、加拿大、挪威、以色列和印度也在積極參與競爭。

挑戰與爭議並存

儘管前景廣闊，人形機器人仍面臨挑戰，包括「平衡、精細運動控制和能源效率的技術複雜性」，以及「早期型號」的價格昂貴。

此外，部分人對擬人化機器人產生「恐怖谷」的不安感，以及可能出現的「新盧德運動的興起」和「「機器人稅」提案」，反映了社會對自動化的「複雜態度」和可能引起的社會分化。

綜觀而言，人形機器人正處於快速發展和普及的關鍵時期。儘管面臨技術挑戰和社會接受度問題，全球主要國家和企業正在大力投入研發和生產，預計在未來幾年內，人形機器人將在家庭和工業領域扮演越來越重要的角色，深刻改變人類的生產和生活方式。