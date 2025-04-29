〈財報前瞻〉蘋果Q2營收預估成長4.2% 投資人聚焦關稅與AI布局進度

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-29 22:10

‌



蘋果 (AAPL-US) 將於本周四 (5/1) 美股盤後公布最新一季財報，市場預期，受惠於 iPad 與服務業務需求強勁，蘋果第二季 (1 至 3 月期間) 營收將成長 4.2%，與前一季成長幅度相當。

根據分析師預估，iPad 銷售在第二季將年增 9.1%，而服務業務，包括 Apple Music、iCloud 與 App Store 等，則有望成長 11.8%，繼續穩居公司第二大營收來源，僅次於 iPhone。

‌



iPhone 銷售恐連續第二季下滑

儘管 1 月推出的平價機種 iPhone 16e 在印度市場表現亮眼，推升全球銷售排名，但整體來看，分析師仍預期蘋果第二季 iPhone 銷售將小幅下滑，這將是連續第二個季度出現銷量下跌。

尤其在中國市場，iPhone 出貨量在 3 月季度年減 9%，成為主要手機品牌中在中國唯一下滑的業者，進一步加劇外界對蘋果中國業務前景的擔憂。

關稅風險升溫 蘋果加速生產轉移

除了銷售挑戰，蘋果也正面臨潛在的中美貿易衝突升級壓力。儘管目前美國政府尚未對電子產品加徵關稅，但已有跡象顯示未來數週內可能實施新一輪徵稅措施。

蘋果約 90% 的產品製造集中在中國，受到的影響尤為明顯。今年以來，蘋果股價已下跌超過 16%，市值蒸發逾 6,000 億美元。

為因應可能的新關稅，蘋果已加速將部分供應鏈轉移至印度，以生產供應美國市場的 iPhone。同時，分析師預期，蘋果也將部分關稅成本轉嫁至供應商，以盡量避免終端售價上漲影響市占率。

AI 布局遲滯引發市場質疑

Siri 語音助理的升級計畫被延遲至 2026 年，甚至因功能未上線，蘋果還緊急撤回了一支原本用來宣傳 AI 功能的廣告。尤其在中國市場，AI 應用程式已成為消費者關注重點，而蘋果在該領域的缺席進一步削弱了競爭力。

投資人關注財報後續展望

整體而言，分析師預期蘋果第二季整體營收將穩步成長，但 iPhone 銷售趨緩、AI 進展與貿易環境變數將成為財報會後投資人最關注的議題。