〈財報〉愛迪達Q1獲利超預期 預警美國關稅將推高成本
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-29 19:40
德國運動用品大廠愛迪達 (Adidas) 周二 (29 日) 公布第一季 (截至 3/31) 財報，營運表現優於市場預期，但由於美國加徵進口關稅帶來高度不確定性，公司選擇維持原本的全年財測，未上調展望。儘管短線受關稅陰影籠罩，愛迪達股價周二早盤仍上漲 0.5%。
根據財報，愛迪達第一季淨利年增 155%，達到 4.36 億歐元 (約 4.97 億美元)，高於市場預期的 3.83 億歐元、營收成長 12.7%，來到 61.5 億歐元、營業利益率則提升至 9.9%。
該公司表示，受惠於訂單成長與品牌形象回溫，本來有條件調高全年財測，但因應美國關稅問題而暫時按兵不動。執行長古爾登 (Bjorn Gulden) 指出：「在正常情況下，我們本應調升營收與獲利預期，但現階段的關稅不確定性讓我們無法做出明確規劃。」
美國自 4 月初起對中國、東南亞等地進口產品加徵關稅，愛迪達已經提前將部分商品清關，並將原本出口至美國的中國製產品轉往其他市場。不過，古爾登坦言，儘管已大幅降低對中製品的依賴，公司仍「部分暴露」在美國針對中國商品的高關稅風險中。
此外，美國對越南、印尼等東南亞國家的關稅雖暫緩至 7 月，但運動用品業者普遍措手不及。古爾登表示，公司希望這些較高關稅不會真正實施。
商品成本上升 恐推高售價
愛迪達警告，整體 10% 的美國關稅上調將最終推高產品售價，儘管目前無法精確估算漲幅及對消費者需求的影響。愛迪達強調，目前無法針對最終定價或市場反應做出明確決策，「成本上升將導致價格調漲，但對需求的實際衝擊仍難以評估。」
愛迪達指出，公司目前幾乎無法在美國本地生產商品，主要依賴越南、柬埔寨等地工廠，但這些地區同樣面臨美國高額關稅壓力。
各地區市場表現分歧
地區表現方面，愛迪達第一季在歐洲市場營收成長 14%，大中華區成長 13%，古爾登特別指出，愛迪達在中國市場正逐步搶回市占率。北美市場營收則僅成長 3%，主因是 Yeezy 鞋款逐步退場影響。
值得注意的是，愛迪達已經順利消化完與爭議藝人 Ye(前稱 Kanye West) 合作的 Yeezy 庫存，結束長達數年的品牌陰影。
展望 2025 年，愛迪達預期，以不計匯率變動基礎計算，全年營收將以高個位數百分比 (約 5% 至 9%) 成長，營業利益將達 17 億至 18 億歐元 (約 19.4 億至 20.5 億美元) 之間。不過，該公司坦言，面臨的結果變異範圍更廣，全年仍存在下行壓力。
分析師普遍正面評價
分析師普遍對愛迪達第一季表現正面看待。德意志銀行指出，儘管整體環境充滿挑戰，愛迪達在各項業務均有進展。Quilter Cheviot 的分析師則表示，愛迪達在鞋款及休閒服飾領域持續受到消費者青睞，展現良好韌性。
古爾登也在財報會議中特別提到，愛迪達簽約運動員於倫敦馬拉松男子與女子賽事皆奪冠，這有助於提升旗下跑鞋產品的市場認可度。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈財報〉不受關稅影響 航太業務強勁 Honeywell上季業績佳
- 〈財報〉消費者搶購推升通用汽車上季業績 但因關稅撤回財測
- 〈美對等關稅〉關稅壓境 愛迪達警告將調升所有美國銷售商品價格
- 關注大型科技業財報 10年期美債殖利率攀升