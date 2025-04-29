〈財報〉愛迪達Q1獲利超預期 預警美國關稅將推高成本

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-29 19:40

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德國運動用品大廠愛迪達 (Adidas) 周二 (29 日) 公布第一季 (截至 3/31) 財報，營運表現優於市場預期，但由於美國加徵進口關稅帶來高度不確定性，公司選擇維持原本的全年財測，未上調展望。儘管短線受關稅陰影籠罩，愛迪達股價周二早盤仍上漲 0.5%。

根據財報，愛迪達第一季淨利年增 155%，達到 4.36 億歐元 (約 4.97 億美元)，高於市場預期的 3.83 億歐元、營收成長 12.7%，來到 61.5 億歐元、營業利益率則提升至 9.9%。

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該公司表示，受惠於訂單成長與品牌形象回溫，本來有條件調高全年財測，但因應美國關稅問題而暫時按兵不動。執行長古爾登 (Bjorn Gulden) 指出：「在正常情況下，我們本應調升營收與獲利預期，但現階段的關稅不確定性讓我們無法做出明確規劃。」

美國自 4 月初起對中國、東南亞等地進口產品加徵關稅，愛迪達已經提前將部分商品清關，並將原本出口至美國的中國製產品轉往其他市場。不過，古爾登坦言，儘管已大幅降低對中製品的依賴，公司仍「部分暴露」在美國針對中國商品的高關稅風險中。

此外，美國對越南、印尼等東南亞國家的關稅雖暫緩至 7 月，但運動用品業者普遍措手不及。古爾登表示，公司希望這些較高關稅不會真正實施。

商品成本上升 恐推高售價

愛迪達警告，整體 10% 的美國關稅上調將最終推高產品售價，儘管目前無法精確估算漲幅及對消費者需求的影響。愛迪達強調，目前無法針對最終定價或市場反應做出明確決策，「成本上升將導致價格調漲，但對需求的實際衝擊仍難以評估。」

愛迪達指出，公司目前幾乎無法在美國本地生產商品，主要依賴越南、柬埔寨等地工廠，但這些地區同樣面臨美國高額關稅壓力。

各地區市場表現分歧

地區表現方面，愛迪達第一季在歐洲市場營收成長 14%，大中華區成長 13%，古爾登特別指出，愛迪達在中國市場正逐步搶回市占率。北美市場營收則僅成長 3%，主因是 Yeezy 鞋款逐步退場影響。

值得注意的是，愛迪達已經順利消化完與爭議藝人 Ye(前稱 Kanye West) 合作的 Yeezy 庫存，結束長達數年的品牌陰影。

展望 2025 年，愛迪達預期，以不計匯率變動基礎計算，全年營收將以高個位數百分比 (約 5% 至 9%) 成長，營業利益將達 17 億至 18 億歐元 (約 19.4 億至 20.5 億美元) 之間。不過，該公司坦言，面臨的結果變異範圍更廣，全年仍存在下行壓力。

分析師普遍正面評價

分析師普遍對愛迪達第一季表現正面看待。德意志銀行指出，儘管整體環境充滿挑戰，愛迪達在各項業務均有進展。Quilter Cheviot 的分析師則表示，愛迪達在鞋款及休閒服飾領域持續受到消費者青睞，展現良好韌性。