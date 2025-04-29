〈財報〉輝瑞Q1營收不如預期 加碼撙節並推進研發布局
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-29 20:10
美國製藥巨擘輝瑞 (Pfizer) 周二 (29 日) 美股盤前公布第一季 (截至 3/30) 財報，營收表現略低於市場預期，主要受新冠藥物銷售下滑影響。該公司同時宣布，為提振未來營運表現，將進一步擴大成本削減規模，預期至 2027 年底節省 77 億美元，較先前計畫再多出 17 億美元。
根據財報，輝瑞第一季營收為 137.2 億美元，略低於市場預期的 139.1 億美元。其中，新冠疫苗收入為 5.65 億美元，優於市場預期的 3.25 億美元；但抗病毒藥物 Paxlovid 收入僅為 4.91 億美元，遠低於市場預期的 7.94 億美元。
整體來看，COVID-19 產品銷售持續拖累公司總體表現。
儘管如此，輝瑞調整後每股純益達 0.92 美元，優於市場預期的 0.66 美元，顯示在營運成本控管方面仍具韌性。
維持全年財測並啟動追加節流行動
輝瑞維持 2025 年全年財測不變，預估全年營收在 610 億至 640 億美元之間，調整後每股純益介於 2.80 至 3.00 美元。該公司財務長登頓 (David Denton) 指出，目前公司純益表現正朝全年預測高標靠攏。
為因應營收下滑與潛在關稅風險，輝瑞宣布將額外削減 12 億美元支出，加上既有的撙節計畫，總節省金額提高至 77 億美元，並規劃將 5 億美元資金重新投入研發領域，尋求下一個成長動能。
公司管理層也提到，已著手規劃將部分海外生產線轉移回美國，以應對川普政府可能針對進口藥品加徵新關稅的政策。輝瑞目前在美國擁有 10 座生產基地與 2 座物流中心，聘用約 1 萬名員工。
肥胖症藥物開發失利後 壓力加劇
輝瑞本月初宣布，公司原本寄予厚望的肥胖症口服藥物研發計劃遭遇失敗，無緣打入由禮來 (LLY-US) 與諾和諾德 (NVO-US) 主導的高成長市場。這使得外界對於該公司執行長博拉 (Albert Bourla) 能否帶領公司找到新成長引擎的壓力加大。
分析人士預期，輝瑞可能加速收購小型生技公司，如 Viking Therapeutics 與 Structure Therapeutics，以彌補肥胖市場布局的落後。
輝瑞股價今年以來已下跌超過 13%，較疫情高峰期回落逾六成。截稿前，輝瑞 (PFE-US) 周二盤前股價小漲 0.18%，稍早一度跌約 1%。
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