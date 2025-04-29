〈財報〉UPS首季淨利表現亮眼 因應經濟不確定今年擬裁2萬人

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-29 19:45

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美國包裹運送巨擘優比速 (UPS) 周二 (29 日) 美股盤前公布第一季 (截至 3/31) 財報，淨利表現優於市場預期，但面對宏觀經濟不確定性與貿易放緩，公司宣布將在今年進一步裁減 2 萬名員工，並關閉多達 73 座營運設施，以降低成本並重整業務網絡。

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根據財報，優比速第一季營收小幅下滑至 215 億美元，但仍優於市場預期的 210.5 億美元；調整後每股獲利達 1.49 美元，也高於市場預期的 1.38 至 1.40 美元區間。

其中，美國本土市場表現略顯穩健，營收年增 1.4%，達到 144.6 億美元，主要受惠於空運貨物需求成長與每件收入提升，儘管總運量仍呈現下降。

縮減低利潤業務 裁員與關廠同步推進

為了加速降本，優比速將於 6 月底前關閉 73 座租賃及自有倉庫設施，並同步進行裁員 2 萬人，預估全年節省成本達 35 億美元。

該公司執行長托梅 (Carol Tomé) 指出：「在這個時機點調整網絡與降低成本，是極為必要的行動。」

優比速補充，節省下的資源將投入高附加價值領域，如溫控運輸與醫療物流。公司上週剛宣布以 16 億美元收購加拿大醫療物流公司 Andlauer Healthcare Group，力拚 2026 年醫療物流營收達到 200 億美元的目標。

暫不更新全年展望 反映貿易與宏觀風險

面對美國總統川普加徵高額關稅、全球經濟成長放緩等風險，優比速選擇暫時不更新 2025 年全年財測。公司先前預測全年營收可達 890 億美元，全年營業利益率約為 10.8%。