傳印度加碼讓步 盼最快本周與美國達成貿易協議

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-29 22:40

‌



路透周二 (29 日) 引述知情人士消息報導，印度正積極推動與美國達成新的貿易協議，並罕見提出願對美方提供「前瞻最惠國待遇」(forward most-favoured-nation clause)，作為談判的誘因，期望未來不論與其他國家協議如何，美國始終能享有最優待遇。

兩名熟悉談判情況的印度官員透露，此條款將自動授予美國任何未來印度與第三國達成的更低關稅待遇，堪稱是「未來防護機制」，在印度過去的貿易協議中極為罕見。

‌



印度貿易部未對報導置評。由於談判敏感，消息人士均要求匿名。

印度展現高度誠意 盼搶先完成協議

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 日前表示，印度可能成為最快與美國簽署新貿易協議的國家之一，最快本周或下周就能達成，但未透露具體細節。

相比中國、加拿大及歐盟，印度此次在談判中展現了更高的積極性。熟悉談判的官員指出，印度願意對美國給出優於其他夥伴的條件，尤其希望藉此避免川普政府擬議的 26% 對等關稅及其他限制措施。

專家指出，川普團隊希望在 7 月 90 天關稅暫緩期結束前，與多個貿易夥伴達成協議，但過程恐面臨不少挑戰。

關稅讓步涵蓋農產品與工業品

知情官員指出，印度已提出對美國冷凍肉品、漁產品、家禽、水果、果汁等農產品，將進口關稅降至 0% 至 5%，遠低於目前的 30% 至 100%。

整體而言，印度準備立即對約 90% 的進口產品 (約 1.2 萬項關稅品目) 提供減稅，剩餘品項則可分階段降稅。

作為交換，印度要求美國在紡織、玩具、皮革製品、家具、珠寶與汽車零組件等勞動密集產業給予更有利的市場准入待遇。同時，印度亦尋求對藥品與工程產品 (如工業設備與零組件) 獲得長期優惠承諾，希望成為美國供應鏈中的重要夥伴。

印度盼接替中國供應鏈空缺

印度官員強調，除了立即的關稅減免外，印度更希望美國提供保證，允許印度成為中國在供應鏈中退出後的重要替代來源，涵蓋敏感領域如農產品與軍工設備。

知情人士透露，目前 24 大類美印貿易商品中，已有 19 類被列入快速談判清單，剩餘包括黃豆、玉米等敏感農產品，以及軍事設備項目，預計將在第二階段協商。