〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 關稅與企業財測不確定性壓抑市場

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-29 21:41

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截稿前，道瓊工業指數漲近 140 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌近 70 點或近 0.4%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌逾 1.0%。

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美國股市期貨周二 (29 日) 呈現震盪整理格局，結束連續四日反彈走勢，投資人一方面消化通用汽車 (GM-US) 與優比速 (UPS) 等大型企業財報，另一方面等待更多中美貿易談判進展的消息。

標普 500 指數期貨變動幅度不大，美國公債殖利率則小幅走高。通用汽車在盤前交易中下跌，該公司宣布暫停 2025 年財測與股票回購計畫，直至評估美國新一輪關稅影響後再做決定。UPS 儘管第一季獲利超出預期，但也因應經濟不確定性，選擇不提供全年財測。

目前標普 500 指數本月累計僅下跌約 1.5%，成功自接近熊市的水準反彈。然而，隨著貿易戰衝擊逐漸滲透至經濟層面，市場對美國經濟可能陷入衰退的擔憂升溫。

施羅德 (Schroders) 投資長 Johanna Kyrklund 表示：「在解放日前 (Liberation Day) 之前，市場幾乎不認為美國會衰退，因為勞動市場強勁、企業資產負債表穩健。但現在，我們分析每一家公司的時候，最關注的就是成長風險。」

財報季進入高峰 投資人聚焦科技巨頭

截至目前，約三分之一的標普 500 企業已公布財報，其中 75% 的業績優於預期，根據彭博統計，本週將是 2025 年財報季最密集的一週，預計將有總市值達 20 兆美元的上市公司公布業績。微軟 (MSFT-US) 與 Meta Platforms(META-US)將於周三 (30 日) 美股盤後發布財報，備受市場矚目。

除了密集的企業財報外，投資人也關注一系列經濟數據，尋找經濟韌性與抵抗關稅衝擊的跡象。週五將公布的美國非農就業報告，將為聯準會 (Fed) 未來利率政策提供關鍵指引。

市場氣氛謹慎 但關稅緩解帶來短暫提振

稍早，市場情緒一度受到提振，原因是白宮官員透露，進口汽車將暫時免於鋁鋼額外關稅，顯示貿易緊張局勢有緩和跡象。

儘管如此，Neuberger Berman 多元資產策略 EMEA 區首席投資官 Maya Bhandari 提醒，市場表面平靜之下仍潛藏重大風險。「初期的關稅宣布曾引發波動急升，但現在已經回落。我們對於市場當前的平靜仍持謹慎態度。」

此外，加拿大方面，隨著總理卡尼 (Mark Carney) 領軍自由黨贏得第四次連任，當地政局穩定，卡尼承諾將推動經濟成長並在對美貿易上強硬立場。

截至台北時間周二（29 日）21 時許：

焦點個股：

輝瑞 (PFE-US) 早盤股價上漲 0.15%，至每股 23.09 美元

美國製藥巨擘輝瑞 (Pfizer)周二美股盤前公布第一季 (截至 3/30) 財報，營收表現略低於市場預期，主要受新冠藥物銷售下滑影響。該公司同時宣布，為提振未來營運表現，將進一步擴大成本削減規模，預期至 2027 年底節省 77 億美元，較先前計畫再多出 17 億美元。

優比速 (UPS-US) 早盤股價上漲 1.16%，至每股 98.22 美元

美國包裹運送巨擘優比速 (UPS) 周二美股盤前公布第一季 (截至 3/31) 財報，淨利表現優於市場預期，但面對宏觀經濟不確定性與貿易放緩，公司宣布將在今年進一步裁減 2 萬名員工，並關閉多達 73 座營運設施，以降低成本並重整業務網絡。

通用汽車 (GM-US) 早盤股價下跌 2.20%，至每股 46.20 美元

通用汽車雖然上季業績強勁，但仍撤回今年的財測，反映出美國總統川普的全球貿易戰對汽車業的不確定影響。這家底特律汽車製造商 1 月預測，2025 年的淨利將在 112 至 125 億美元之間，這還不包括汽車關稅的影響。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月批發庫存月增率初值報 0.5%，預期 0.6%，前值 0.3%

美國 4 月經濟評議會消費者信心預期 87.7，前值 92.9

美國 3 月 JOLTS 職位空缺數預期 749 萬個，前值 756.8 萬個

華爾街分析：

皇家倫敦資產研究報告中表示，仍預計 Fed 將於 2025 年實施兩次降息，但降息時間不會早於下半年。鑑於互徵關稅的暫停以及美國總統川普對市場壓力作出回應的跡象，該行目前仍屬於「經濟放緩」陣營，而非「經濟衰退」陣營。