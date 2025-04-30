Meta AI獨立上線！挑戰ChatGPT霸主地位

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-30 03:10

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Meta Platforms(META-US) 周二 (29 日) 正式推出獨立人工智慧 (AI) 應用程式「Meta AI」，象徵該公司加大對生成式 AI 市場的布局，直接挑戰 OpenAI 的 ChatGPT 與其他 AI 助手應用程式。

新推出的 Meta AI 應用程式，建立在 Meta 自家大型語言模型 Llama 技術之上。此前，Meta AI 已整合至 Instagram、WhatsApp、Facebook 及 Messenger 等社群平台，現在透過獨立 App，使用者可直接存取 AI 服務，無需經過其他應用。

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該公司執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 在 Instagram 發表影片表示，Meta AI 設計目標是成為「個人專屬 AI」，以語音對話為核心互動方式，協助使用者探索新聞資訊或處理個人問題。他強調：「只要你願意，Meta AI 可以了解你以及你關心的人的一切。」

個人化成亮點 但隱私疑慮浮現

Meta 指出，相較於其他 AI 助手，Meta AI 最大特色是能「依據使用者過去在 Meta 平台上分享的資訊」提供更個人化的回應，例如使用者的個人檔案、互動內容等。目前，這些個人化功能將率先在美國與加拿大推出。

用戶還可以主動提供更多個人資訊，以便 AI 在未來互動中參考，例如告訴 AI 自己有乳糖不耐症，讓 AI 避免推薦含乳製品的行程。

不過，外界也對資料隱私提出疑慮。Meta 主要收入仍來自於廣告業務，廣告精準度高度仰賴用戶資料。專家提醒，用戶在與 Meta AI 互動時，需留意分享資訊的使用範圍與後續影響。

新增社交元素 推動 AI 潮流分享

Meta AI 應用程式同時引入「Discover」社交動態功能，用戶可以選擇分享自己如何使用 AI，例如請 AI 用三個表情符號形容自己，並將結果發布與朋友分享。互動內容只有在用戶選擇分享時才會公開。

Meta AI 應用程式同時引入「Discover」社交動態功能，用戶可以選擇分享自己如何使用 AI。(圖：Meta)

外界預期，這一功能可能加速新興 AI 潮流，如之前風靡的「芭比娃娃化」或「吉卜力動畫化」等生成式 AI 挑戰。