Meta AI獨立上線！挑戰ChatGPT霸主地位
鉅亨網編譯段智恆 2025-04-30 03:10
Meta Platforms(META-US) 周二 (29 日) 正式推出獨立人工智慧 (AI) 應用程式「Meta AI」，象徵該公司加大對生成式 AI 市場的布局，直接挑戰 OpenAI 的 ChatGPT 與其他 AI 助手應用程式。
新推出的 Meta AI 應用程式，建立在 Meta 自家大型語言模型 Llama 技術之上。此前，Meta AI 已整合至 Instagram、WhatsApp、Facebook 及 Messenger 等社群平台，現在透過獨立 App，使用者可直接存取 AI 服務，無需經過其他應用。
該公司執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 在 Instagram 發表影片表示，Meta AI 設計目標是成為「個人專屬 AI」，以語音對話為核心互動方式，協助使用者探索新聞資訊或處理個人問題。他強調：「只要你願意，Meta AI 可以了解你以及你關心的人的一切。」
個人化成亮點 但隱私疑慮浮現
Meta 指出，相較於其他 AI 助手，Meta AI 最大特色是能「依據使用者過去在 Meta 平台上分享的資訊」提供更個人化的回應，例如使用者的個人檔案、互動內容等。目前，這些個人化功能將率先在美國與加拿大推出。
用戶還可以主動提供更多個人資訊，以便 AI 在未來互動中參考，例如告訴 AI 自己有乳糖不耐症，讓 AI 避免推薦含乳製品的行程。
不過，外界也對資料隱私提出疑慮。Meta 主要收入仍來自於廣告業務，廣告精準度高度仰賴用戶資料。專家提醒，用戶在與 Meta AI 互動時，需留意分享資訊的使用範圍與後續影響。
新增社交元素 推動 AI 潮流分享
Meta AI 應用程式同時引入「Discover」社交動態功能，用戶可以選擇分享自己如何使用 AI，例如請 AI 用三個表情符號形容自己，並將結果發布與朋友分享。互動內容只有在用戶選擇分享時才會公開。
外界預期，這一功能可能加速新興 AI 潮流，如之前風靡的「芭比娃娃化」或「吉卜力動畫化」等生成式 AI 挑戰。
Meta 選在自家首次 AI 專屬活動「LlamaCon」大會前夕公布這項產品，展現積極搶佔生成式 AI 應用市場的企圖心。祖克柏強調：「這只是開始，未來還有很長的路要走。」
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