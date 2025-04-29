摩根大通轉趨短線看多 美股反彈仍存隱憂
鉅亨網編譯段智恆 2025-04-29 02:40
摩根大通 (JPM-US) 交易部門最新指出，隨著大型科技股財報與貿易協議消息持續釋出利多，美股短線有望延續反彈。不過，該行亦提醒，這波漲勢可能曇花一現，美國對外加徵關稅的負面效應，最快將在未來數月內開始對經濟造成拖累。
摩根大通全球市場情報主管泰勒 (Andrew Tyler) 周一 (28 日) 在給客戶的報告中寫道：「整體而言，貿易緊張局勢緩解仍有空間，但市場並未全面解除警報。」他強調，儘管近期市場出現反彈，但並不代表風險已經完全消除。
美股周一震盪整理，標普 500 指數當日盤中一度下挫 1%，科技股為主的那斯達克 100 指數跌幅則擴大至 1.4%。這波下滑出現在美股迎來今年第二佳單周表現之後，當時總統川普曾樂觀宣稱貿易談判有重大進展。
泰勒與其團隊指出，他們此次轉趨「戰術性看多」，與以往的基本面看多略有不同，主要是基於技術面考量。他們表示，「在投資人持倉偏輕、流動性低迷、參與意願不高的環境下，只要沒有負面消息 (如新一輪關稅衝擊或美債殖利率飆升)，市場仍有上行空間。」
此外，他們認為，若宣布達成貿易協議，將有助進一步推升市場情緒，改善風險與報酬的配置。
美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周一表示，目前美國已暫時擱置與中國的貿易談判，轉而尋求與其他 15 至 17 個國家達成貿易協定。他強調，由於美中貿易失衡問題，北京必須率先展現誠意，才能推動降溫。
大型科技股財報將是本週市場關注焦點。泰勒團隊預期，科技巨擘將為股市注入動能。本周將有微軟 (MSFT-US)、蘋果(AAPL-US)、Meta(META-US)、亞馬遜(AMZN-US) 等「美股七雄」(Magnificent Seven)成員公布財報。這一批公司，包括 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、特斯拉 (TSLA-US) 與輝達 (NVDA-US)，預估 2025 年平均每股獲利(EPS) 成長率可達 15%，這一預測自 3 月以來即便面臨貿易局勢升溫，仍未出現明顯下修。
不過，泰勒提醒，目前仍距離貿易戰對實體經濟產生負面影響約 1 至 2 個月時間。這與多數華爾街大型機構的預測一致，市場普遍預期，美國未來經濟數據恐轉弱。
本周五 (5/2) 即將公布的非農就業報告，也被視為下一個考驗市場的重要指標。
另外，摩根大通股票研究團隊，包括巴希 (Fabio Bassi) 與拉科斯 - 布亞斯 (Dubravko Lakos-Bujas) 等人，則預估標普 500 指數區間將落在 5,200 至 5,800 點之間。他們認為，股市走勢將受貿易消息與經濟衰退擔憂左右。
該團隊建議，應「在市場上漲時逢高減碼風險資產，而非盲目追高」，因為要徹底扭轉市場悲觀情緒，仍需等待更多正面的訊息出現。
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