摩根大通轉趨短線看多 美股反彈仍存隱憂

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-29 02:40

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摩根大通全球市場情報主管泰勒 (Andrew Tyler) 周一 (28 日) 在給客戶的報告中寫道：「整體而言，貿易緊張局勢緩解仍有空間，但市場並未全面解除警報。」他強調，儘管近期市場出現反彈，但並不代表風險已經完全消除。

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美股周一震盪整理，標普 500 指數當日盤中一度下挫 1%，科技股為主的那斯達克 100 指數跌幅則擴大至 1.4%。這波下滑出現在美股迎來今年第二佳單周表現之後，當時總統川普曾樂觀宣稱貿易談判有重大進展。

泰勒與其團隊指出，他們此次轉趨「戰術性看多」，與以往的基本面看多略有不同，主要是基於技術面考量。他們表示，「在投資人持倉偏輕、流動性低迷、參與意願不高的環境下，只要沒有負面消息 (如新一輪關稅衝擊或美債殖利率飆升)，市場仍有上行空間。」

此外，他們認為，若宣布達成貿易協議，將有助進一步推升市場情緒，改善風險與報酬的配置。

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周一表示，目前美國已暫時擱置與中國的貿易談判，轉而尋求與其他 15 至 17 個國家達成貿易協定。他強調，由於美中貿易失衡問題，北京必須率先展現誠意，才能推動降溫。

不過，泰勒提醒，目前仍距離貿易戰對實體經濟產生負面影響約 1 至 2 個月時間。這與多數華爾街大型機構的預測一致，市場普遍預期，美國未來經濟數據恐轉弱。

本周五 (5/2) 即將公布的非農就業報告，也被視為下一個考驗市場的重要指標。

另外，摩根大通股票研究團隊，包括巴希 (Fabio Bassi) 與拉科斯 - 布亞斯 (Dubravko Lakos-Bujas) 等人，則預估標普 500 指數區間將落在 5,200 至 5,800 點之間。他們認為，股市走勢將受貿易消息與經濟衰退擔憂左右。