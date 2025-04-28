普丁宣布72小時停火 俄烏戰爭暫迎短暫喘息

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-28 20:18

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克里姆林宮周一 (28 日) 宣布，俄羅斯總統普丁將自 5 月 8 日起至 5 月 10 日午夜，對烏克蘭戰場實施為期三天的暫時停火，以紀念二戰勝利 80 周年。

克里姆林宮透過官方 Telegram 頻道表示，俄羅斯仍準備就和平解決衝突與烏克蘭展開談判。

普丁提前約一周公布停火計畫，配合俄羅斯即將於 5 月 9 日舉行的勝利日 (Victory Day) 閱兵典禮。

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這次停火提議是在俄方為勝利日做準備之際提出。俄羅斯上一次宣布短期停火是在復活節期間，但當時俄烏雙方皆指控對方違反停火協議。

克里姆林宮也表示，期待烏克蘭方面能對等實施停火。先前在復活節停火提議時，烏克蘭總統澤倫斯基曾表示會對等回應 (Reciprocate)。

不過，普丁至今仍未接受美國總統川普提出的 30 天停火計畫，該計畫被視為推動和平談判的第一步。

美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 昨日受訪時表示，解決俄烏戰爭的外交努力正進入「非常關鍵的一週」，暗示局勢變化恐將加速。