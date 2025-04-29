〈美股盤後〉美四大科技廠財報周 道瓊標普連五紅 輝達摔

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-04-29 05:15

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市場進入財報與經濟數據密集發布的一週，投資人正密切觀察美國經濟對川普關稅的初步反應，道瓊指數週一 (28 日) 收漲 114 點，標普 500 指數微升 0.06%，連續第五個交易日走升，自去年 11 月初以來最佳，那斯達克指數小跌 0.1%。

週一盤中，標普一度下跌約 1%，隨後回升至平盤之上。大型科技股早盤重挫後逐步收復失地。

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美國財政部長班森特 (Scott Bessent) 週一表示，貿易戰降溫取決於中國，中國應負責緩和緊張局勢。

班森特還表示，許多國家都提出貿易建議，與亞洲貿易夥伴特別是印度的談判進展非常順利，他稱「我猜印度將是與我們簽署首批貿易協議之一的國家。」

本週美國科技巨頭財報密集公布，包括蘋果、亞馬遜、Meta、微軟等大型科技股，同時，預計有 180 家標普 500 成分股企業公布最新業績。

FactSet 數據顯示第一季財報結果普遍穩健。到目前為止，在已公布財報的公司當中，73% 企業財報超乎預期，僅略低於 77% 的 5 年平均水準。

週三將公布個人消費支出 (PCE) 物價指數，市場關注關稅對美國民眾「核心支出」的影響。同日，美國第一季 GDP 初值也將出爐，為經濟增長提供進一步線索。週五將公布非農就業數據，市場預估 4 月非農就業將增加 13 萬人，低於 3 月的 22.8 萬人。

美股週一 (28 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 114.09 點，或 0.28%，收 40,227.59 點。

那斯達克指數下跌 16.81 點，或 0.1%，收 17,366.13 點。

S&P 500 指數上漲 3.54 點，或 0.06%，收 5,528.75 點。

費城半導體指數下跌 16.00 點，或 0.38%，收 4,235.62 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 38.48 點，或 0.31%，收 12,290.58 點。

標普 11 大板塊整體微幅上揚，由防禦性板塊 (公用事業、房地產、能源) 領漲，成長型板塊如資訊科技表現相對疲弱。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌不一。Meta (META-US) 漲 0.45%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.41%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.83%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.18%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.68%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.03%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.23%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.87%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.97%。

企業新聞

外傳華為正準備測試新一代昇騰（Ascend）910D 晶片的技術可行性，並已開始與部分中國科技企業洽談合作事宜。據悉，該處理器的首批樣品最快有望於 5 月推出，輝達 (NVDA-US) 週一盤中一度挫 4%，收跌 2.05%，報每股 108.73 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 收紅 0.33% 至每股 285.88 美元。執行長馬斯克將工作重心重新轉移到了特斯拉，而他首要聚焦的便是 Robotaxi (自動駕駛出租車) 業務，最新消息指出，特斯拉的 Robotaxi 已啟動測試。

IBM (IBM-US) 彈升 1.61% 至每股 236.16 美元。IBM 計劃未來五年在美國投資 1500 億美元，以提振在美國的科技創新和製造能力，其中包括超過 300 億美元用於研發，將專注於推進大型主機和量子電腦製造。

華爾街分析

Vital Knowledge 市場分析師 Adam Crisafulli 預計：「第一季財報季和數據表現不錯，但關稅的全部影響尚未顯現，這種情況將很快就會改變。」

LPL 金融公司首席技術策略師 Adam Turnquist 表示：「雖然從技術面判斷市場觸底為時過早，但大盤從關鍵支撐位反彈，意味著投資人需高度警惕市場風向可能重新轉向風險偏好。」

巴克萊經濟學研究主管 Christian Keller 警告：「不確定性本身至少和關稅一樣具有破壞性，正在傷害美國經濟，至少和全球其他地區一樣嚴重。即使本季財報依然強勁，許多公司可能會準備等到不確定性消除後再行動。這使得衰退的可能性越來越大。」