【美股盤前】美股「超級週」：蘋果、微軟財報領銜，GDP、非農數據緊盯
鉅亨研報 2025-04-28 16:49
一、美股 / 全球市場動態
1. 美股「超級週」：蘋果、微軟財報領銜，GDP、非農數據緊盯
- 本週美國科技巨頭財報密集公布，週三聚焦微軟 (MSFT US)、Meta (META US)、高通 (QCOM US)，週四則關注蘋果 (AAPL US) 及亞馬遜 (AMZN US) 財報表現。
- 本週亦有多家其他產業龍頭將公布 2025 年第一季財報，包括食品業的可口可樂 (KO US)、麥當勞 (MCD US)；生技製藥業的禮來 (LLY US)、阿斯特捷利康 (AZN US)；以及金融業的萬事達卡 (MA US)。
- 本週美國將公布多項重要經濟數據，包括核心 PCE 物價指數，前值為 2.8%；週五公布的非農就業人數，前值為 228K，本次市場預期大幅下調至 129K；以及美國第一季 GDP 季增率，前值為 3.1%，本次市場預期因關稅因素大幅下調至 0.4%。
2. 美國總經 / 美股焦點：
- 俄烏衝突方面，澤倫斯基公布與川普會晤細節，強調實現全面、無條件停火；美國表示不會擴大對俄羅斯制裁，以避免干擾烏克蘭衝突的和平進程；俄方則稱願無先決條件與烏克蘭談判，雙方討論恢復直接談判的可能性。
- 美伊第三輪間接會談結束，伊朗會後聲明雙方仍存在分歧；媒體報導川普表示願與伊朗總統候選人哈梅內伊或佩澤希齊揚會面。伊朗爆炸港口已恢復貨物進出口作業，初步研判集裝箱內化學品儲存不當為肇事主因。
- 中國傳出已對部分美國進口產品免徵 125% 進口關稅，並要求企業確認關鍵免稅商品，目前市場消息指出涵蓋半導體、航太零件、特定藥品等 131 項，顯示美中貿易緊張關係或有緩和跡象。
3. 美股四大指數昨收：
二、量化交易殿堂智能美股
1. 初次連 3 日 k 值高於 80 或低於 20：
三、總經行事曆
本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤震存股增 13萬大軍湧入 永豐金證豐存股 業界首創台美股「股利再投入」
- 川普、沃勒一搭一唱帶動股市反彈情緒，不過中期風險尚未消除
- 關稅海嘯巨幅波動 永豐金證大戶投「快速單」爆量上揚 震盪進場潮
- 川普態度放軟？台股百花齊放，加權指數漲逾 800點，創歷史次高紀錄，領頭羊竟然是這個新族群！
上一篇
下一篇