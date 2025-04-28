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【美股盤前】美股「超級週」：蘋果、微軟財報領銜，GDP、非農數據緊盯

鉅亨研報 2025-04-28 16:49

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【美股盤前】美股「超級週」：蘋果、微軟財報領銜，GDP、非農數據緊盯(圖:shutterstock)

一、美股 / 全球市場動態

1. 美股「超級週」：蘋果、微軟財報領銜，GDP、非農數據緊盯


  1. 本週美國科技巨頭財報密集公布，週三聚焦微軟 (MSFT US)、Meta (META US)、高通 (QCOM US)，週四則關注蘋果 (AAPL US) 及亞馬遜 (AMZN US) 財報表現。
  2. 本週亦有多家其他產業龍頭將公布 2025 年第一季財報，包括食品業的可口可樂 (KO US)、麥當勞 (MCD US)；生技製藥業的禮來 (LLY US)、阿斯特捷利康 (AZN US)；以及金融業的萬事達卡 (MA US)。
  3. 本週美國將公布多項重要經濟數據，包括核心 PCE 物價指數，前值為 2.8%；週五公布的非農就業人數，前值為 228K，本次市場預期大幅下調至 129K；以及美國第一季 GDP 季增率，前值為 3.1%，本次市場預期因關稅因素大幅下調至 0.4%。

2. 美國總經 / 美股焦點：

  1. 俄烏衝突方面，澤倫斯基公布與川普會晤細節，強調實現全面、無條件停火；美國表示不會擴大對俄羅斯制裁，以避免干擾烏克蘭衝突的和平進程；俄方則稱願無先決條件與烏克蘭談判，雙方討論恢復直接談判的可能性。
  2. 美伊第三輪間接會談結束，伊朗會後聲明雙方仍存在分歧；媒體報導川普表示願與伊朗總統候選人哈梅內伊或佩澤希齊揚會面。伊朗爆炸港口已恢復貨物進出口作業，初步研判集裝箱內化學品儲存不當為肇事主因。
  3. 中國傳出已對部分美國進口產品免徵 125% 進口關稅，並要求企業確認關鍵免稅商品，目前市場消息指出涵蓋半導體、航太零件、特定藥品等 131 項，顯示美中貿易緊張關係或有緩和跡象。

3. 美股四大指數昨收：

  1. 標普 500 綜合指數上漲 40.44 點 (0.74%) 至 5525.21
  2. 那斯達克綜合指數上漲 216.90 點 (1.26%) 至 17382.94
  3. 道瓊工業指數上漲 20.10 點 (0.05%) 至 40113.50
  4. 費城半導體指數上漲 43.42 點 (1.03%) 至 4251.61

二、量化交易殿堂智能美股

1. 初次連 3 日 k 值高於 80 或低於 20：

一般常見的技術分析圖示，在k值 20顯示綠色區塊；反之k值 80則是紅色區塊。 延伸這個概念，將k值初次連續3天高於80或低於20的想法，藉由量化實做出來(上表)，排序依照20日漲跌(%)。 **範例僅供程式教學示範，不作為買賣推薦。
一般常見的技術分析圖示，在 k 值 80 則是紅色區塊。 延伸這個概念，將 k 值初次連續 3 天高於 80 或低於 20 的想法，藉由量化實做出來 (上表)，排序依照 20 日漲跌 (%)。 ** 範例僅供程式教學示範，不作為買賣推薦。

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三、總經行事曆

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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道瓊指數40113.50.05%
費城半導體4251.6131.03%

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