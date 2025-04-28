杏一調整產品組合及行銷策略 2024年H2轉盈

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-04-28 19:24

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醫材通路商杏一 (4175-TW) 今 (28) 日召開法說會，指出 2024 年上半年受到缺工、少子化影響，導致稅後虧損約 970 萬元，不過下半年持續調整產品組合與行銷策略後，營運動能回升，帶動全年轉盈，稅後純益達 6998 萬元。

杏一指出，受少子化與缺工影響，2024 年上半年營運表現不如預期，累計虧損約 970 萬元。不過下半年透過緊縮展店、強化人才招募與教育訓練，並調整產品組合與行銷策略後，營運動能回升，第四季 EPS 達 1.41 元，也使 2024 年稅後純益達 6998 萬元。

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杏一 2024 年合併營收 77.34 億元，年增 3.87%；毛利率 30.81%，年增 0.34 個百分點；營益率 1.59%，年增 0.17 個百分點；稅後純益 6998 萬元，年增 45.8%，每股純益 1.65 元。此外，董事會也決議配發每股 1.6 元現金股利，配發率達 97%。

毛利率方面，杏一表示，受產品組合優化帶動，2024 年毛利率提升至 30.81%，較上半年明顯改善。另外，積極深化數位轉型，線上營收佔比達 2.8%，未來將強化 OMO 模式，結合線上平台、實體門市與自家 APP，提升會員服務深度。