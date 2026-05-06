鉅亨研報 2026-05-06 14:20

一、AI 世代推升成長股行情，00924 為何持續受資金關注？

00924 追蹤 S&P500 成長指數有多強？美股 AI 風暴下，這檔台股 ETF 竟成焦點？ (圖:shutterstock)

全球科技股在 AI、雲端與資料中心需求帶動下再度站上成長循環，市場討論度自然回到能一網打盡大型成長股的 ETF。台股 ETF 00924 追蹤的正是 S&P500 成長指數，隨著美股進入 AI 大擴張期，指數中輝達、微軟、亞馬遜等龍頭強勢領漲，也讓 00924 連帶成為投資人追蹤的焦點。從產業配置來看，資訊技術與通訊服務占比合計超過六成，正好卡位當前市場最火熱的成長主題。

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二、00924 成分結構集中大型強勢股，費用率與規模變化更值得留意？

三、但 00924 真正的關鍵優勢… 可能還沒完全反映在行情裡？

00924 聚焦大型成長股看似 straightforward，但真正吸引資金長期布局的背後原因，與其指數的選股邏輯、科技循環特性、以及下一階段可能受惠的美股產業走向都有關。尤其當 AI 需求從晶片擴散到雲端、伺服器、軟體與企業服務時，00924 所持有的公司是否正在迎來另一波成長動能？還是市場其實忽略了某些隱藏風險？

關鍵就在下一步的產業解析與指數結構變化…

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