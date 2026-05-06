00924 追蹤 S&P500 成長指數有多強？美股 AI 風暴下，這檔台股 ETF 竟成焦點？
鉅亨研報
一、AI 世代推升成長股行情，00924 為何持續受資金關注？
全球科技股在 AI、雲端與資料中心需求帶動下再度站上成長循環，市場討論度自然回到能一網打盡大型成長股的 ETF。台股 ETF 00924 追蹤的正是 S&P500 成長指數，隨著美股進入 AI 大擴張期，指數中輝達、微軟、亞馬遜等龍頭強勢領漲，也讓 00924 連帶成為投資人追蹤的焦點。從產業配置來看，資訊技術與通訊服務占比合計超過六成，正好卡位當前市場最火熱的成長主題。
二、00924 成分結構集中大型強勢股，費用率與規模變化更值得留意？
回到投資組合本身，00924 前十大成分股占比超過五成，高度集中在輝達、微軟、蘋果、Alphabet 等美股超級巨頭。這樣的配置讓投資人可以直接跟上科技大趨勢，而非平均攤平在整個 S&P500 指數。隨規模升至逾百億元級距，00924 的內扣費用也逐步下降，實際費用率逐年改善，對長期持有族群相對友善。受益人數也在一年內翻倍成長，顯示市場對此 ETF 的偏好正在拉高。
三、但 00924 真正的關鍵優勢… 可能還沒完全反映在行情裡？
00924 聚焦大型成長股看似 straightforward，但真正吸引資金長期布局的背後原因，與其指數的選股邏輯、科技循環特性、以及下一階段可能受惠的美股產業走向都有關。尤其當 AI 需求從晶片擴散到雲端、伺服器、軟體與企業服務時，00924 所持有的公司是否正在迎來另一波成長動能？還是市場其實忽略了某些隱藏風險？
關鍵就在下一步的產業解析與指數結構變化…
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