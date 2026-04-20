【ETF觀察】00401A 摩根台灣鑫收益 ETF 募集啟動？外資視角加持、掩護性買權策略正要發酵？
鉅亨研報
一、台股創高後資金怎麼走？外資角度成市場新焦點
台股指數連番創高，資金輪動加速，市場開始關注哪些商品能在多頭後段仍提供穩定收益。外資機構近期動作頻頻，其中由摩根推出的 00401A 摩根台灣鑫收益主動式 ETF 由於採用特殊衍生品策略，成為市場討論度快速升溫的焦點。
二、掩護性買權策略成亮點？00401A 的選股與收益布局引爆話題
00401A 最大賣點在於主動式選股搭配「掩護性買權」策略，透過持有現股並出售買權，追求股票成長潛力之餘，也能收取權利金提升收益來源。摩根團隊也將以外資視角檢視台股企業體質、選股邏輯、成分股配置與配息政策，加上 ETF 募集期即將展開，使市場更加關注其潛在吸金力。
三、配息、成分股還有什麼伏筆？00401A 是否將帶動台股 ETF 新戰局？
除了收益策略與主動操作外，市場開始推測 00401A 是否還藏有其他亮點——例如配息節奏、核心持股類型、台股高點環境下的操作彈性，甚至可能成為外資版的台股收益指標。多項未公開細節正等待揭曉，也讓投資人更想知道這檔新 ETF 到底能帶來什麼變化。
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