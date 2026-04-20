鉅亨研報 2026-04-20 14:37

一、市值投資再進化：主動式 ETF 為何成市場焦點

台股市場今年明顯回到大型權值與市值龍頭的主導節奏，讓主打市值邏輯的 ETF 再度受到關注。其中，00403A 統一台股升級 50 主動式 ETF 以「市值前 50 大」為核心並延伸到前 200 大選股，在市場震盪中被視為兼具防禦與進攻性的選項，也帶出投資人對主動式策略接續升溫。

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二、00403A 成分股、配息與策略亮點逐步展開

相較於被動追指數產品，00403A 由專業團隊主動調整成分股，兼顧市值、產業動能與企業體質，並具備配息機制，吸引穩健型投資人關注。同時，市場也開始比較 00403A 與 00981A 的選股差異與策略方向，但其中的核心思路尚未完全被揭露。

三、00403A 下一步怎麼走？與 00981A 的差異是否暗藏玄機

隨著主動式 ETF 競爭加劇，同題材的 00403A 與 00981A 後續將如何分化？成分股調整節奏、產業權重配置、配息來源與頻率是否仍有更多變數？市場普遍認為，真正關鍵可能還沒浮上檯面…

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