中美關稅說法矛盾 貿易局勢降溫仍充滿變數

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-25 22:34

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根據路透周五 (25 日) 報導，中美貿易緊張關係在本週出現降溫跡象，中國宣布對部分美國進口商品豁免高額關稅，外界解讀為雙方可能尋求緩解對抗態勢。然而，北京方面隨即否認美國總統川普所稱的「正在進行談判」，再次突顯雙邊訊息矛盾，使局勢難以預測。

據多個商業團體表示，中國已允許部分美國製藥品得以免除高達 125% 的懲罰性關稅，這些關稅是中國對川普政府本月初實施 145% 關稅的報復措施之一。此外，有一份涵蓋 131 項產品類別的潛在豁免名單在企業與貿易團體之間流傳，當中包含疫苗、化學品與噴射引擎等。不過路透無法查證名單真偽，中方也尚未公開說明細節。

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川普日前接受《時代雜誌》（TIME）訪問時表示，自己與中國國家主席習近平已進行通話，並稱雙方正進行談判，「我不認為那是他的軟弱表現。」然而，中國駐美大使館迅速透過社群媒體發文駁斥，表示「中美雙方目前沒有任何關稅協商或談判進行中，美方應停止製造混亂訊息。」

儘管雙方說法不一，市場對貿易戰降溫仍抱持希望。歐亞股市周五連續第二周上漲，美元亦出現一個多月來的首次周線上漲。華爾街主要指數則在周五開盤小幅走低。

除針對中國的高額關稅外，川普近來也宣布對數十個國家加徵關稅，但同時暫緩至 7 月 9 日，以讓這些國家爭取時間與美方洽談個別協議。這項安排迫使多個貿易夥伴急欲與美國簽署雙邊協議，不過分析指出，要在短時間內完成談判難度極高。

川普向記者表示，美國與日本即將敲定貿易協議，並可能於 6 月 G7 高峰會期間由他與日本首相石破茂（Shigeru Ishiba）共同宣布。分析認為，美日協議可作為美方其他雙邊協議的「試金石」。

川普另對《時代雜誌》表示，他正在推動「200 項貿易協議」，並預計未來三到四周內完成，但未透露具體內容。他還稱，若一年後仍有 20% 至 50% 的關稅存在，「我會視為徹底的勝利」。

美國貿易代表署（USTR）則表示，已與南韓方面進行了「具建設性的會談」。

川普強調，他的貿易政策將有助於重振美國因全球競爭而式微的製造業，但經濟學家普遍警告，高關稅可能推升消費者物價，並增加經濟衰退風險。