〈美股早盤〉中美貿易說法矛盾加劇觀望情緒 主要指數漲跌互現

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-25 21:40

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美股主要指數周五 (25 日) 漲跌互現，結束連三日的漲勢，市場情緒受中美雙方針對貿易談判的矛盾說法影響，加上投資人持續消化科技巨擘財報，導致整體盤勢觀望氣氛濃厚。華爾街近期漲勢告一段落，市場轉而關注貿易進展與聯準會 (Fed) 政策走向。

截稿前，道瓊工業指數跌近 20 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲近 50 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數跌近 0.5%。

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美股連三日上漲後，主要指數期貨於周五轉為下跌，主因包括企業財報表現分歧，以及中美雙方針對關稅談判的說法互相矛盾，導致投資人信心受挫。

歐洲斯托克 600 指數 (Stoxx 600) 則逆勢上漲 0.4%，亞股整體上則受貿易情勢略為改善激勵回升，一項區域指數已收復自 4 月 2 日川普宣布關稅措施以來的所有跌幅。

彭博引述消息人士指出，中國正考慮暫停對部分美國進口商品徵收高達 125% 的關稅；但中國外交部發言人郭家坤隨後表示，中美「目前並未就關稅進行任何談判」，直接與美國總統川普稍早宣稱「我們正在與中國會談」的說法相牴觸，讓投資人陷入資訊混亂。

Panmure Liberum 策略師 Joachim Klement 指出：「我們正處於關稅的煉獄時期，市場反應並非建立在基本面上，而是被川普與其內閣反覆變動的說法牽著走。」

儘管貿易局勢混亂，投資人仍寄望聯準會 (Fed) 可能提早啟動降息。市場目前預期 6 月將降息 1 碼，(25 個基點)全年可能共降息 3 碼(75 個基點)。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 表示，若高關稅傷害就業市場，他將支持降息；克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克 (Beth Hammack) 則表示，若經濟趨勢明朗，最快 6 月即可行動。

美元走勢強勁，本周將迎來一個月來首度周線上漲，黃金則大跌 1.5%。瑞士法郎與日元下跌，顯示投資人避險需求減弱。美債價格連續第二日上揚。

儘管美股過去三日上漲 3.8%，但美銀策略團隊認為，目前市場條件不利於持續性反彈，建議投資人「逢高減碼」。首席策略師 Michael Hartnett 指出，美元長期貶值趨勢仍未改變，在 Fed 降息、貿易協議落地與消費穩健前，轉向美國資產的趨勢不會逆轉。

他強調：「美元貶值是目前最乾淨、最明確的投資主題。」

另一方面，印度市場周五表現低迷，股債雙跌，盧比貶值，反映市場對印巴地緣緊張升溫的憂慮。印度股市為當日亞股表現最差者。

截至台北時間周五（25 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.24%，至每股 207.86 美元

知情人士透露，蘋果計畫最快於 2026 年將美國市場銷售的 iPhone 全部轉移至印度生產。川普政府目前雖未對智慧型手機加徵關稅，但商務部長盧特尼克表示，目前豁免僅是暫時性政策。

英特爾 (INTC-US) 早盤股價下跌 7.83%，至每股 19.81 美元

英特爾第一季營收為 127 億美元，優於市場預期的 123 億美元; 每股虧損 19 美分，市場預期每股虧損 22 美分。英特爾對第二季業績做出疲軟預測，並表示將裁員以使成本與業務規模縮小相適應。

Meta Platforms(META-US) 早盤股價上漲 1.91%，至每股 543.32 美元

Meta 旗下社群平台 Threads 計畫對廣告主開放，包括美國在內的 30 個市場，為公司創造新的收入來源。 Meta CEO 祖克柏先前表示，Threads 擁有超過 3.2 億用戶，每日新增註冊用戶超過 100 萬名。此外，知情人士透露，Meta 旗下專注於開發虛擬現實和穿戴式裝置的 Reality Labs 部門裁員超過 100 人。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月密大消費者信心指數初值預期 50.8，前值 57.0

華爾街分析：

美銀最新資金流向報告顯示，上周投資人淨增加現金 330 億美元，同時增加股票 92 億美元，配置黃金 33 億美元。加密貨幣迎來年內最大單周資金流入，達 25 億美元；債市則小幅流出 7 億美元。