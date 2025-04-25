川普表態支持禁止國會炒股法案 批裴洛西曾阻擋立法

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-25 20:40

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美國總統川普在最新專訪中表示，若國會通過禁止議員進行個股交易的法案，他「絕對會簽署」，並批評國會議員可能利用內部消息在市場上獲利。

川普於周五 (25 日) 接受《時代雜誌》(Time)專訪時表示：「我沒問題。如果他們送過來，我會簽。」他補充說，自己對國會是否存在內線交易行為感到擔憂。

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長期以來，國會兩黨均有部分成員支持限制國會議員股票交易的立法，因為他們經常接觸尚未公開的情報與法案進展，可能比一般投資人擁有優勢。2020 年新冠疫情初期，數位參議員在參與閉門簡報會後買賣醫療股，引發廣泛爭議。

川普特別點名批評前眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi)，指她過去在擔任議長期間，曾多次抵制針對議員與其家屬的交易禁令。佩洛西丈夫保羅(Paul Pelosi) 在舊金山地區從事房地產與創投事業，並因多次成功交易被外界質疑是否涉及政策知情。

儘管共和黨與民主黨陣營中皆有人主張限制炒股，但具體法案推動仍進展緩慢。民主黨籍現任眾院領袖傑福瑞斯 (Hakeem Jeffries) 也表態支持立法，但目前國會並未展現強烈推動意願。眾院議長強生 (Mike Johnson) 則尚未公開表態是否支持交易禁令。

有趣的是，川普近期也遭民主黨人質疑自身言行與市場波動之間的關聯。早前他在社群平台上發文稱「現在是買進的好時機」，數小時後宣布延後大規模關稅計畫，導致美股強勁反彈，引發部分人質疑是否與其盟友的投資行為有關。

根據美國現行法規，國會議員已被禁止從事內線交易，而 2012 年通過的《STOCK 法案》亦規定國會成員須於 30 日內申報股票交易。但該法違規罰則僅為 200 美元，讓外界質疑其嚇阻效果有限。