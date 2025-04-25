美中關稅緊張趨緩 全球股票基金連兩周淨流入

鉅亨網編譯張祖仁 綜合外電 2025-04-25 21:06

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截至 4 月 23 日，全球股票基金連續第 2 周吸引資金流入，受中美關稅戰可能緩和的跡象支撐，這提振了對高風險資產的需求。

根據 LSEG Lipper 的數據，全球股票基金在上周淨流入 55.8 億美元之後，本週又淨流入 91.1 億美元。

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消息人士表示，川普政府正在考慮在與北京進行談判後降低對中國進口商品的關稅。同時，美國本周指出，中國正在考慮對部分美國商品免徵 125% 的關稅。

歐洲股票基金需求強勁，在前周淨買入 117.9 億美元後，本周又吸引了 80.8 億美元的資金流入。

投資人還搶購了價值 36.5 億美元的亞洲基金，但拋售了 13.5 億美元的美國基金，不過遠低於前周的 104.4 億美元。

同時，產業股票基金連續第 4 周不受青睞，投資人從這些基金中淨撤出 16 億美元。

金融、消費必需品和醫療保健產業出現大量資金流出，分別為 12.7 億美元、4.25 億美元和 3.53 億美元。

同時，隨著近期美國債券市場的拋售趨勢有所緩和，全球投資人繼前兩周大量淨拋售後，淨買入價值 19.4 億美元的債券基金。

美元計價的房貸債券基金在連續 3 周資金流出後，又迎來 47.9 億美元的淨流入。投資人也買進價值 55.9 億美元的短期債券基金，但淨拋售價值 16.1 億美元的高收益債券基金。

同時，全球貨幣市場基金在一周前淨拋售 1,131.2 億美元後，本周淨流入 158.3 億美元。

黃金和貴金屬商品基金連續第 11 周受到歡迎，淨買進金額達 6.76 億美元。